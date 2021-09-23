控資方積欠加班費質疑勞檢不罰 佳格工會桃市府陳抗

桃園市佳格食品企業工會、家福工會及桃園產業總工會多人今天上午前往桃園市政府前陳情，控訴佳格食品疫情期間未給付加班費、申請防疫照顧等假遭減發超過1日薪資未依法發放全勤獎金，勞方質疑市府勞動檢查處偏坦資方，勞工高喊「勞工被欠加班費、桃園勞檢罰不罰」等口號，勞檢處秘書羅浩芸表示，上周已針對佳格公司勞動檢查，正在比對資料，工會所提的訴求及新事證，該處後續會深入調查。

佳格食品公司表示，桂格集團尊重工會發聲的權利，對於工會所提訴求，該公司一切均遵照法規，並無違法之處，也願意持續與工會進行良性溝通。

佳格食品在桃園設有大園、中壢兩廠，大園廠員工約580多人，這次大園廠引發勞資爭議，佳格工會與桃園市產總成員10多人在市府前起「勞工被欠加班費、桃園勞檢罰不罰」、「防疫共體時艱、全勤卻無獎金」、「加班要給加班費」等拉布條陳情和喊口號，要求市府勞檢處說明，羅浩芸代表市府接下陳情書。

佳格工會表示，疫情期間，資方公告下班時間下午3時40分，勞工配合加班至下午7時30分，資方加班費卻從4時30分計算，勞工中間沒有休息，資方未給付加班費，勞工申請防疫照顧假、家庭照顧假或事假，減發的1日薪資應以基本薪資及伙食津貼計算，資方卻加入績效獎金、高溫津貼，勞工被扣薪水超過1日薪資。

另指，勞工依法請特休、生理假、產假、防疫照顧假也遭不利對待，影響勞工全勤獎，資方作法明顯違法，勞工反映未獲回應，向勞檢處申請勞檢，勞檢處應勞檢立即針對資方違法處開罰，未料勞檢處卻不敢說明資方有無違法，質疑偏袒資方。

家福工會表示，今年8月16日工會發函六都進行勞檢，並要求桃園市府在楊梅物流中心、內壢、桃園的賣場都要進行勞檢，卻在工會提出勞檢申請一個月來，卻只有楊梅物流中心勞檢。