實現一區一社福 竹市香山社福中心揭牌
新竹市府推動「一區一社福中心」，其中，香山區社會福利服務中心今揭牌，該中心位於鹽水里市民活動中心內，並配置4名社工，中心內還有「溫馨的會談室」、「會議及活動空間」，未來將提供個案服務，並規畫與其他團體合作推出適合親子、家庭活動的手作、闖關遊戲等團體活動，服務不分年齡，期盼打造綿密社區服務安全網。
市府指出，南香山鹽水里市民活動中心揭牌後，目前三行政區社工人力都已配置完成，社工也進行社區服務。東區社福中心位於衛生社福大樓中，北區社福中心則位於南勢社會福利館。
副市長沈慧虹今到場致詞說，指市府重視弱勢民眾的服務，竹市各區積極布建如小型社會處一般的社會福利服務中心，在香山區社福中心完成建置後，也達成一區一社福中心目標，讓社工人員將服務帶入社區中，成為社區的第一線服務窗口。
社會處表示，社福中心除提供民眾福利諮詢服務及弱勢個案、家庭處遇外，還會辦理相關預防性活動及宣導，期能降低脆弱家庭的風險程度，穩定家庭功能，也讓社會更重視弱勢民眾的關懷，如民眾有諮詢之需求，都歡迎洽詢各區社福中心。
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