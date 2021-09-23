快訊

直播／今本土+0！境外移入新增9例 無死亡案例

曾馨瑩恩師張勝豐悲訴遭囚養護院半年 嘆：台灣沒市場了

林智堅：應不分藍綠共促大新竹合併

中央社 / 新竹市23日電

倡議「大新竹」合併案的新竹市長林智堅表示，修地方制度法雖不容易，但希望在歷史轉捩點不分藍綠，與新竹縣長楊文科分進合擊，各自向同黨籍立法委員爭取支持，共同促成。

林智堅接受桃園市議員謝美英專訪內容今天於亞太電台播出，林智堅表示，推動合併升格是從戰略、共同生活圈與城市治理方面考量。

他說，近年全球供應鏈重組，從美中貿易戰與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生以來，新竹科學園區產值持續成長，扮演關鍵角色，這是台灣機會。從戰略考量，大新竹應重組，做竹科後盾。

此外，林智堅表示，新竹縣市是共同生活圈，無論交通、垃圾處理及喝好水等議題，兩縣市息息相關。

城市治理角度方面，林智堅說，新竹縣、市努力創稅，但財政規模與中央分配稅款不成比例也是困境。

至於合併後議員席次銳減，牽動地方政治角力？林智堅表示，這可預期，現在聽見有不同意見者多為民意代表，但民代來自民意，新竹縣、市民期待升格，相信議員會尊重民意。

他說，新竹市議員一直理性問政，應能支持，且未來如果改制直轄市，議員資源更多，可提升服務品質。

林智堅被問及是否選桃園市長時表示，市政優先，且黨內在地人才多，不需特別考量他；是否選首屆「大新竹市長」？林智堅笑說，「這是後話了啦」。

新竹 林智堅 桃園

延伸閱讀

新竹地區唯一兒童專門醫院 新竹馬偕兒醫今上梁

竹市國高中今打BNT 1學生暈針無礙

3大原因推大新竹合併 林智堅：盼與楊文科分進合擊

林智堅拋大新竹合併動向受矚目 明與賴清德同台

相關新聞

3大原因推大新竹合併 林智堅：盼與楊文科分進合擊

大新竹合併話題發酵，新竹市長林智堅接受桃園市議員謝美英廣播節目專訪，節目今早播出，林再次強調沒有要選桃園市長，黨內在地人...

實現一區一社福 竹市香山社福中心揭牌

新竹市府推動「一區一社福中心」，其中，香山區社會福利服務中心今揭牌，該中心位於鹽水里市民活動中心內，並配置4名社工，中心...

桃園百戶大養豬場10月恢復廚餘 協會陳情開放2百頭以下

全國防範非洲豬瘟，9月禁用廚餘養豬一月期限將屆，農委會10月起有條件恢復200頭以上養豬場廚餘養豬，桃園市養豬協會理事長...

竹縣家畜所響應世界狂犬病日 免費打狂犬疫苗、植晶片

為了響應928世界狂犬病日，並加強防疫工作，新竹縣家畜疾病防治所將在26日，於竹北市文化公園提供狂犬病疫苗、晶片植入及寵...

自費驗抗體 桃不罰但不鼓勵

台北禾馨診所收費替網紅檢驗打高端疫苗後的抗體，恐因違反醫療法面臨25萬元罰款。桃園是否比照辦理？衛生局長王文彥昨在議會答...

竹市推買爆券 「200變400」

新竹市長林智堅昨天宣布五倍券加碼方案，憑200元紙本五倍券，即可兌換8張50元面額共400元的「新竹買爆券」；為振興地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。