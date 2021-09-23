林智堅：應不分藍綠共促大新竹合併

倡議「大新竹」合併案的新竹市長林智堅表示，修地方制度法雖不容易，但希望在歷史轉捩點不分藍綠，與新竹縣長楊文科分進合擊，各自向同黨籍立法委員爭取支持，共同促成。

林智堅接受桃園市議員謝美英專訪內容今天於亞太電台播出，林智堅表示，推動合併升格是從戰略、共同生活圈與城市治理方面考量。

他說，近年全球供應鏈重組，從美中貿易戰與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生以來，新竹科學園區產值持續成長，扮演關鍵角色，這是台灣機會。從戰略考量，大新竹應重組，做竹科後盾。

此外，林智堅表示，新竹縣市是共同生活圈，無論交通、垃圾處理及喝好水等議題，兩縣市息息相關。

城市治理角度方面，林智堅說，新竹縣、市努力創稅，但財政規模與中央分配稅款不成比例也是困境。

至於合併後議員席次銳減，牽動地方政治角力？林智堅表示，這可預期，現在聽見有不同意見者多為民意代表，但民代來自民意，新竹縣、市民期待升格，相信議員會尊重民意。

他說，新竹市議員一直理性問政，應能支持，且未來如果改制直轄市，議員資源更多，可提升服務品質。

林智堅被問及是否選桃園市長時表示，市政優先，且黨內在地人才多，不需特別考量他；是否選首屆「大新竹市長」？林智堅笑說，「這是後話了啦」。