桃園百戶大養豬場10月恢復廚餘 協會陳情開放2百頭以下

全國防範非洲豬瘟，9月禁用廚餘養豬一月期限將屆，農委會10月起有條件恢復200頭以上養豬場廚餘養豬，桃園市養豬協會理事長曾文湖今天上午表示，桃園10月起符合恢復廚餘養豬場近100家，但考量投下成本做好廢水3階段設備的200頭以下養豬場生存，該協會向中央、市府陳情，有條件恢復符合法規的200頭以下養豬場使用廚餘。

桃園市政府農業局表示，農委會自10月1日起，針對符合廢水環保3階段處理的200頭以上養豬場，有條件恢復廚餘養豬，桃園市養豬場165家中，符合規定有條件使用廚餘的200頭以上養豬場共97家、另68家為200頭以下符合條件的養豬場，養豬協會陳情有條件開放，但因農委會表示研議，尚未政策決定，暫時仍不開放。

曾文湖表示，政府稽查非洲豬瘟以來，禁用廚餘養豬，本月中旬之後未再驗出豬瘟感染個案，決定10月起有條件開放200頭以上養豬場廚餘養豬，但是桃園市仍有68家200頭以下養豬場，不少業者投資廚餘蒸煮環保設施，桃園預計三分之一符合法規定，桃園和新竹、苗栗多個縣市陳情，建請中央、市府審核符合規定的200頭以下養豬場，先有條件恢復廚餘養豬，並協助業者完成補照適用。