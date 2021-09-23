竹縣家畜所響應世界狂犬病日 免費打狂犬疫苗、植晶片

為了響應928世界狂犬病日，並加強防疫工作，新竹縣家畜疾病防治所將在26日，於竹北市文化公園提供狂犬病疫苗、晶片植入及寵物登記，飼主只需攜帶身分證到現場並年滿20歲，就能免費參與活動為愛貓愛犬多層保護。

家畜所表示，「毛齊來打」推廣活動在26日下午2點到5點辦理，現場提供市價200元的狂犬病疫苗及市價500元的晶片植入寵物登記，當天都是免費讓民眾參與，當天活動現場不限名額，但需飼主在活動時段到場排隊登記參與。

有意願參與的飼主，需年滿20歲並攜帶身分證，才可以在這3小時的推廣活動中享有免費狂犬病預防注射、免費晶片植入及寵物登記。

家畜所也呼籲，如果家中犬隻還沒有進行登記，應該盡速完成晶片植入，因為依據動保法公告，狗狗必須植入晶片完成寵物登記，以利犬籍管理，否則經檢舉屬實，將開罰3000至15000元。