3大原因推大新竹合併 林智堅：盼與楊文科分進合擊

大新竹合併話題發酵，新竹市長林智堅接受桃園市議員謝美英廣播節目專訪，節目今早播出，林再次強調沒有要選桃園市長，黨內在地人才多，不需要特別考量他，另也再度提推動合併升格有3大原因，分別從戰略、共同生活圈與城市治理方面考量都須推動，也希望在此歷史轉捩點與新竹縣長楊文科分進合擊，各自向黨籍立委爭取支持。

謝美英同時也是亞洲、亞太電台主持人，林智堅接受其「News Online」節目專訪，謝一開頭即問林智堅要選桃園市長嗎？林否認此事，並說自己跟鄭文燦市長友好，彼此常交換城市治理的意見，先前曾與桃園往來密切，主要是因爲桃竹備援管線、防疫捐贈年菜造訪過桃園幾次，但其實妻子在桃園成長，不時會造訪妻子娘家探望長輩。

談到延燒多日的大新竹合併議題，林智堅說希望推動有3大原因，一為近年全球供應鏈重組，從美中貿易戰與疫情爆發以來，他看見新竹科學園區產值持續成長，並扮演了關鍵角色，他認為這是台灣的機會，從戰略考量來看，大新竹應重組，做竹科後盾。

再來新竹縣市是共同生活圈，無論是交通、垃圾焚燒、喝好水等議題，兩縣市息息相關；另從城市治理角度來看，約40年前分家時主導權在縣府，造成很多新竹市精華地 都是縣府的，不僅造成都市計畫推展瓶頸，也衍生縣府標售土地，但上面仍有住戶居住等問題，且新竹縣市努力創稅，但財政規模與中央分配稅款都不成比例也是困境。

謝美英現為議員，也特別關切若新竹縣市合併，議員席次銳減，恐牽動地方政治角力？林智堅說，這是可預期的事情，現在聽見對合併升格有不同意見者，多為民代，但民代來自民意，縣民市民都期待升格，「相信議員是會尊重民意的」，新竹市議員向來理性問政應能支持，且未來若升格直轄市，議員資源更多，可提升服務品質。

林智堅也在訪問中強調，合併升格有助竹科發展，像是台積電近年在寶山擴廠，開闢道路就需要先過新竹縣市兩關，他認為，若只有一個直轄市政府，可以及早規畫提供土地，在美中貿易戰期間就能吸引更多企業回流，尤其新竹市是台積電的起家厝，新竹擁有許多人才，若能繼續在地發展是好的方向，政府應讓科技首都有更好的建設。