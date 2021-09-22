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沒打疫苗學生不可參加教育旅行 竹市府：學校已修改

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
有民眾質疑最後一項要點「未施打疫苗者不可參加教育旅行及公民訓練、隔宿露營」，指中央疫情指揮中心並無此規範，強迫學生遵守恐有爭議。圖／民眾提供
有民眾質疑最後一項要點「未施打疫苗者不可參加教育旅行及公民訓練、隔宿露營」，指中央疫情指揮中心並無此規範，強迫學生遵守恐有爭議。圖／民眾提供

今天是校園開打BNT疫苗首日，新竹市香山高中發給每位學生一張BNT疫苗施打注意事項通知單，卻有民眾質疑最後一項要點「未施打疫苗者不可參加教育旅行及公民訓練、隔宿露營」，指中央疫情指揮中心並無此規範，強迫學生遵守恐有爭議；市府教育處指出，學校只是希望學生能盡量施打疫苗，目前已要求修改規範，依中央指引辦理。

教育處表示，這條規範是學校自己訂的，確實沒有強制力，由於教育旅行及公民訓練、隔宿露營會有移動到外縣市的可能，沒打疫苗的學生外出危險性較高，學校為了學生健康才會訂定此規範，希望學生能盡量施打疫苗，未施打者別跨縣市移動，校內會安排相關課程。對於校方的做法，教育處給予尊重，已與校方溝通，取消最後一項具爭議的規範。

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