竹北與竹市東區獲節電冠軍 台電頒獎座肯定
台電日前公布2020年全國縣市節電冠軍地圖，其中，竹北市獲新竹縣節電王，節電度數1304萬度；新竹市東區榮獲竹市節電王，節電度數1439萬度，今天分別獲台電頒贈獎座肯定。
台電新竹區處長胡忠興，今天前往竹北市公所與新竹市東區區公所致贈獎座，感謝竹北市長何淦銘與東區公所區長徐俊榮致力共同響應節能減碳，讓市民建立家庭節電觀念。
何淦銘表示，竹北市近年來人數激增，很多竹科人入住竹北市，公共建設與用電量相對增加，為減少用電所以路燈與號誌燈及里民活動中心全改為LED燈，也呼籲市民一起節電省荷包，家中使用節能家電。
徐俊榮說，竹科附近新大樓林立，多數大樓已全面採用智慧家電，達到更有效率的節能。
胡忠興表示，台電結合多元方式推廣節電，推動縣市從智能路燈著手，讓新竹縣市更省電與閃亮，此外，也希望民眾改變自身用電習慣，隨手關燈、汰換成節能家電以減少電費支出，聰明節電為自己省荷包。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言