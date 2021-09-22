竹北與竹市東區獲節電冠軍 台電頒獎座肯定

台電日前公布2020年全國縣市節電冠軍地圖，其中，竹北市獲新竹縣節電王，節電度數1304萬度；新竹市東區榮獲竹市節電王，節電度數1439萬度，今天分別獲台電頒贈獎座肯定。

台電新竹區處長胡忠興，今天前往竹北市公所與新竹市東區區公所致贈獎座，感謝竹北市長何淦銘與東區公所區長徐俊榮致力共同響應節能減碳，讓市民建立家庭節電觀念。

何淦銘表示，竹北市近年來人數激增，很多竹科人入住竹北市，公共建設與用電量相對增加，為減少用電所以路燈與號誌燈及里民活動中心全改為LED燈，也呼籲市民一起節電省荷包，家中使用節能家電。

徐俊榮說，竹科附近新大樓林立，多數大樓已全面採用智慧家電，達到更有效率的節能。

胡忠興表示，台電結合多元方式推廣節電，推動縣市從智能路燈著手，讓新竹縣市更省電與閃亮，此外，也希望民眾改變自身用電習慣，隨手關燈、汰換成節能家電以減少電費支出，聰明節電為自己省荷包。