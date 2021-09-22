廚餘掩埋場鄰近桃園藻礁 居民憂汙染海洋生態

近日國內非洲豬瘟疫情嚴峻，由於中央要求廚餘不能養豬，桃園市環保局在觀音區草漯掩埋場的舊址設置廚餘掩埋場，但當地民眾擔憂掩埋場緊鄰海邊，恐汙染海洋生態。市議員吳宗憲也質疑，若廚餘漂進海裡，有違反海洋防治法的嫌疑。環保局則回應，有持續監測掩埋場情形，目前尚未發現有地下水及海洋汙染。

吳宗憲今議會質詢時表示，藻礁從大園延伸到新屋，是桃園的生態重點，但現在掩埋場和藻礁、草漯沙丘如此臨近，讓當地人非常心疼，不知道為什麼這些廚餘無緣無故就丟到當地處理，且近來掩埋場散發惡臭，居民都深受其擾。

吳宗憲質疑，環保局在海邊挖一條溝倒廚餘，若漲潮時廚餘漂進海裡，恐違反海洋防治法規定。對此，環保局長呂理德表示，為防堵非洲豬瘟，中央公告禁止使用廚餘養豬，導致市府須緊急處理多出的廚餘量，預估應變到9月底為止。

環保局也強調，並沒有另外挖一條溝倒垃圾，而是倒廚餘時，要先將原本的掩埋場上的覆土挖開，廚餘倒完後會再重新覆土壓實，防止廢棄物飛散和抑制惡臭發散，且該掩埋場有汙水收集設備、不透水布，也有地下水監測，所以不會有廚餘漂進海裡，或是違反海洋防治法的問題。

環保局表示，目前全國22縣市有14個縣市採類似掩埋方式處理，桃園大約60%廚餘是以快速發酵堆肥處理，40%以掩埋方式處理，目前環保局尚未發現有地下水及海洋污染的情況，也會持續監測。

藻礁公投領銜人潘忠政表示，廚餘是有機物，基本上對藻礁影響不大，相較起來工廠汙水有強酸、強鹼，對環境影響反而更為劇烈。

不過，潘忠政提到，桃園在觀音興建生質能中心，這是其他地方都不要的鄰避設施，市府又選在桃園科技工業園區興建，讓他認為大潭是很悲情的地方，先是遭遇重金屬汙染，又面臨工業區進駐，一直接收別人不要的東西，長期下來「在地人也都麻木了」。