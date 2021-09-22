民眾自費驗新冠抗體罰不罰？桃園：目前不會

台北禾馨診所收費替網紅「四叉貓」檢驗新冠肺炎抗體惹議，恐因違反醫療法面臨25萬元罰款。桃園市議員梁為超與黃敬平今在議會詢問桃園市衛生局長王文彥對民眾自己驗抗體的看法，王文彥表示「不反對、不鼓勵、也不建議」，同時也說「桃園目前不會罰」。

「四叉貓」因自費檢驗高端疫苗的抗體生成，並在臉書公布檢驗報告，所以引發熱議，北市衛生局為此前往禾馨稽查，確認有無違規情事，如違規屬實，禾馨恐面臨5萬元至25萬元罰鍰；據了解，因為疫情影響，禾馨的病人、產婦如要進入產房或手術室，都要抽血檢查抗體或快篩。對於醫院作法，民眾普遍認為是在保護自己安全，收費還可以接受。

對於民眾自費驗抗體一事，王文彥表示「不反對、不鼓勵、也不建議」，並指醫療院所要收費替民眾驗抗體，除了要先提出申請，也要通過醫療審查委員會審核，桃園目前沒有醫院申請，但「桃園目前不會罰」。

市議員黃敬平追問「台北罰、桃園不罰」情況恐變成一國兩制，民眾也可能因此湧進桃園採檢。王文彥表示，行政裁罰地方有裁量權，可以要求限期改善或其他金額，不一定一下就要罰到最高額，而且檢驗抗體沒有傷害性，所以暫不考慮開罰，但如果是拿檢驗結果來做宣傳或招攬，必須另案討論。

「我真的不太贊成做這個（指自費驗抗體）。」王文彥表示，檢驗抗體是一件非常專業的事，而採檢結果又屬個案，大肆宣揚是不道德的，因為恐有一窩蜂的情況，就像某人做了一個手術非常成功，結果其他病人都要求做同樣的手術，「不能用個案去推通案」。針對民眾自費採檢情事，桃園目前採不告不理原則，也不會主動稽查。