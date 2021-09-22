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五峰鄉長盃慢壘賽周末開打 疫情下比賽隊伍不減反增

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣五峰鄉「鄉長盃」慢速壘球賽將在這個周末於竹東河濱棒壘球場舉行，今年雖然受到疫情影響賽期比往年晚，不過報名參與比賽的隊伍卻不減反增，今年共有9支隊伍參加，但因疫情還未完全消失，因此鄉公所仍將採取嚴格防疫。

五峰鄉全鄉人口雖然僅4000多人，不過不少人口都有運動習慣，尤其在慢速壘球、拔河，甚至是射箭方面，都有許多好手，不過今年受到疫情影響原本往年在暑假期間舉行的鄉長盃慢速壘球，被迫延期到9月底，並於25、26日舉行2天比賽，但仍舊吸引不少慢壘好手報名參加。

鄉長葛忠義就說，慢速壘球是五峰鄉長年積極發展的體育推廣項目之一，深受民眾喜愛，尤其不少五峰鄉的青壯年都非常熱愛這項運動，且歷年全國泰雅族運動會，五峰鄉代表隊都屢創佳績，所以也是透過運動比賽，團結加深族人間的認同與情感。

今年五峰鄉長盃慢壘賽報名參賽隊伍有9隊，比去年還多1隊，慢壘選手都是想藉鄉長盃大展身手；鄉公所就表示，因為今年受到疫情影響，舉辦大型比賽的話，戶外人數恐會超過防疫規定，所以原本往年最盛大的五峰鄉運動會今年便被迫取消，讓不少族人覺得非常可惜，不過選手則都改參加小型比賽較勁。

縣議員張益生則說，光是五峰及尖石鄉就有10多支球隊，200多名選手會一起打慢壘球，透過比賽能促進族人間的交流，預計下個月在竹東鎮的竹林大橋下，還會重新啟用1座翻修過的棒壘球場，讓選手們在比賽、練習時，不用爭搶場地使用權。

鄉公所表示，因為防疫不能鬆懈，鄉長盃慢壘賽除了選手在場上比賽時不需戴口罩，但下場就一定得掛上口罩，比賽會場也不鼓勵民眾場邊觀賽，且現場禁止群聚飲食，將安排選手利用河濱空曠空間戶外用餐，或利用篷帳簡單就餐。

疫情 口罩

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