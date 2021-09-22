桃園仁善國小前號誌參考用？ 志工家長也害怕

桃園市大溪區仁善國小校門口緊鄰4線道、15公尺寬的埔頂路二段，是大溪（埔頂重劃區）來往八德等區的重要道路，校方和地方人士反映學校門口車多、速度快，闖紅燈和違規砂石車也多，去年學校前的路段就發生33件車禍包括1件死亡事故，學生上學、放學如臨大敵。

市議員陳治文從5月就開始協調，相關單位上周終於達成決議，大溪警分局、市警局交通大隊還有市政府交通局同意周一至周五平常日，延長紅綠燈管制時段從早上6點到晚上7點，至於地方上希望把測速照相移到學校門口一事，交通單位還要再評估。

陳治文說，校方和志工反映，仁善國小平日上下學尖峰時間車流量大，車速快，經可以看見駕駛人闖越校門前的口紅燈，超速車輛更多，還有大貨車、砂石車於禁止通行時段違規行駛等情形屢見不鮮，交通號誌和告示牌視若無睹，簡直就是「參考用」。

陳治文有幾次到現場會勘或經過的時候，就目睹車子一輛接一輛闖過學校的交通號誌紅燈，家長接送及學生上下學行路安全嚴重受威脅。一位學校交通導護高女士說，她長時間觀察，一天上、下課時段累計闖紅燈的大小車輛概約有40至50件之多，不但學生上下課過馬路膽戰心驚，現在「就連我們交通導護志工也很難找，因為大家都很害怕」。

校方指出，埔頂路二段與仁善國小前交通號誌原本於非上、放學時段為閃光運作，行人要通行時按鈕啟動3式號誌運作，但是汽機車駕駛人常不遵守號誌燈號，導致行人通行時險象環生。上周會勘決議以試辦方式將該處號誌3色運作時段，改為每周一至周五上午6點至晚上7點，以維護行人通行安全；調整後觀察1個月，如果造成埔頂路雙向嚴重回堵，交通局還是會恢復只有上學、放學才管制的做法。

另外，交通局、交通大隊考量學童上下學時段的安全，決定將調整禁行大貨車之段為下午3點至5點，並於埔頂路二段設置禁止砂石車進入告示牌。但是地方上認為執法強度還是太弱，應該要採取測速闖紅燈照相，還有最近倡導的科技執法，不然很難改善闖紅燈跟超速的情形。