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新竹縣文化季開跑 親子小戲節本周末登場

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
「童幻動物園－2021新竹縣親子小戲節」，以動物為主題，搭配戲劇、音樂、藝術市集等。記者陳斯穎／攝影
「童幻動物園－2021新竹縣親子小戲節」，以動物為主題，搭配戲劇、音樂、藝術市集等。記者陳斯穎／攝影

新竹縣政府文化局舉辦「秋意˙秋藝─新竹縣文化季」，將從9月25日起至10月登場，除了適合親子的「童幻動物園－2021新竹縣親子小戲節」，還有鄧雨賢紀念音樂會、新竹縣客家藝術節、水圳‧共下來尞接連演出。

文化局今天舉辦活動宣傳記者會，由縣長楊文科、客家委員會副主委范佐銘為活動揭開序幕。楊文科表示，此次文化局的系列活動老少咸宜，邀請大小朋友一起欣賞藝術，度過充滿文藝氣息的秋天；范佐銘也歡迎大家來新竹縣看大戲、聽音樂，到水圳來一起尞。　

首場活動為9月25、26日的「童幻動物園－2021新竹縣親子小戲節」，由在地藝術家陳弘洋策畫，以動物為主題，搭配戲劇、音樂、藝術市集，並與獨立書店等品牌協力，將文化局園區打造為充滿童趣的動物園，2天的活動邀請15個團隊演出37場次，還包含鄧雨賢親子音樂會等。

「夏夜‧三線情」鄧雨賢紀念音樂會將於10月2日，在芎林國小登場，並由歌手黃妃、謝銘祐、客家樂團、巴雀藝術與揚音樂集，帶領芎林及北埔國小學生，演出百人傳唱。

「水圳‧共下來尞」新竹縣客家藝術節，10月23日在東興圳一期景觀公園舉辦，結合水圳地景，將有客家八音大匯演、戲在角落、客家傳統表演藝術踩街體驗、文創市集及水圳走讀等。

文化局表示，活動也結合藝術歸鄉及傳統戲曲巡演，計畫在11個鄉鎮市，邀請國立臺灣戲曲學院青年團、金滿園戲劇團、松興戲劇團及新樂園戲劇團等帶來12場次傳統戲曲客家大戲演出。活動詳情可至文化局官網或「新竹縣政府文化局-竹縣go藝思」粉絲頁查詢，或電洽03-5510201#305賴小姐。

「水圳‧共下來尞」新竹縣客家藝術節，10月23日在東興圳一期景觀公園舉辦，將有客家八音大匯演等。記者陳斯穎／攝影
「水圳‧共下來尞」新竹縣客家藝術節，10月23日在東興圳一期景觀公園舉辦，將有客家八音大匯演等。記者陳斯穎／攝影
首場活動為9月25、26日的「童幻動物園－2021新竹縣親子小戲節」，將文化局園區打造為充滿童趣的動物園。記者陳斯穎／攝影
首場活動為9月25、26日的「童幻動物園－2021新竹縣親子小戲節」，將文化局園區打造為充滿童趣的動物園。記者陳斯穎／攝影
「秋意˙秋藝─新竹縣文化季」活動今天舉辦宣傳記者會。記者陳斯穎／攝影
「秋意˙秋藝─新竹縣文化季」活動今天舉辦宣傳記者會。記者陳斯穎／攝影

新竹 文化局 親子

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