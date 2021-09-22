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竹市推紙餐具循環友善店家 89家店消費摸彩抽3千元禮券

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
紙餐具屬於可回收項目，並且可循環再利用，新竹市環保局提醒民眾落實紙餐具「清、分、疊」回收三步驟。圖／新竹市環保局提供
紙餐具屬於可回收項目，並且可循環再利用，新竹市環保局提醒民眾落實紙餐具「清、分、疊」回收三步驟。圖／新竹市環保局提供

餐具回收往往被當作紙類或一般垃圾回收，造成後端處理困擾，新竹市環保局今年決定再度結合轄內89家「紙餐具循環友善店家」，攜手推出「消廢抽好禮」活動，民眾即日起至10月15日止，至友善店家消費，即可獲得1張摸彩券，掃QR Code線上登錄姓名、手機號碼，最大獎可抽3000元禮券，希望大家響應一起資源回收愛地球。

竹市環保局長江盛任說，去年市府首度推廣紙餐具循環友善店家，廣邀本巿自助餐店、便當店業者，一同落實紙餐具清、分、疊回收三步驟，截至今年8月，共有89家業者加入紙餐具循環友善店家行列，並媒合附近轄里資收關懷個體業者到店回收廢紙餐具，去年5月至11月，共計回收紙容器1011公斤、回收價金所得1萬8198元，成果亮眼。

紙餐具屬於可回收項目，並且可循環再利用，環保局提醒民眾落實紙餐具「清、分、疊」回收三步驟，第一步驟「清理」：分離食物殘渣與餐具，食物殘渣歸類為廚餘，並以衛生紙簡單擦拭餐具；第二步驟「分類」：按照杯、碗、盤、餐盒等形狀分類；第三步驟「堆疊」：杯、碗、盤、餐盒各自堆放一疊，減省回收存放空間。

市府環保局指出，89家紙餐具循環友善店家資訊公布於新竹市環境保護局資源回收網，活動期間至店家消費，不論內用或外帶，皆可獲得「消廢抽好禮」摸彩券1張，每家店摸彩券數量有限，送完為止。

抽獎獎項共計215名，獎項包含特獎大遠百禮券3000元3名、頭獎大遠百禮券2000元6名、貳獎大遠百禮券1000元6名、普獎7-11電子商品卡50元200名。抽獎日期10月25日，10月29日公告得獎名單於新竹市環境保護局資源回收網，特獎、頭獎、貳獎的領獎日期為110年11月1日至10日；普獎電子商品卡110年11月1日以簡訊發送。

環保局提醒，為提升紙餐具回收成效，減少廢棄物產生，請民眾不要將「紙餐具」跟「一般紙類」混合回收或當垃圾丟棄。因為廢紙容器跟廢紙處理程序不同，末端資源再利用材質也所不同，廢紙容器回收可取得「塑膠粒、紙漿」兩種材質，廢紙回收僅能取得「紙漿」單一材質。若能於源頭落實分開回收，就能增加末端回收處理效能。

新竹市環保局今年再度結合轄內89家「紙餐具循環友善店家」，攜手推出「消廢抽好禮」活動，民眾即日起至10月15日止，至友善店家消費，即可獲得1張摸彩券，掃QR Code線上登錄姓名、手機號碼，最大獎可抽3000元禮券。圖／新竹市環保局提供
新竹市環保局今年再度結合轄內89家「紙餐具循環友善店家」，攜手推出「消廢抽好禮」活動，民眾即日起至10月15日止，至友善店家消費，即可獲得1張摸彩券，掃QR Code線上登錄姓名、手機號碼，最大獎可抽3000元禮券。圖／新竹市環保局提供
新竹市環保局今年再度結合轄內89家「紙餐具循環友善店家」，攜手推出「消廢抽好禮」活動，民眾即日起至10月15日止，至友善店家消費，即可獲得1張摸彩券，掃QR Code線上登錄姓名、手機號碼，最大獎可抽3000元禮券。圖／新竹市環保局提供
新竹市環保局今年再度結合轄內89家「紙餐具循環友善店家」，攜手推出「消廢抽好禮」活動，民眾即日起至10月15日止，至友善店家消費，即可獲得1張摸彩券，掃QR Code線上登錄姓名、手機號碼，最大獎可抽3000元禮券。圖／新竹市環保局提供

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