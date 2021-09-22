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竹北部分地區27日停水8小時 約1635戶受影響

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
竹北市新國里、聯興里、新社里地區預計9月27日上午9點到下午5點，停水8小時。圖／聯合報系資料照
竹北市新國里、聯興里、新社里地區預計9月27日上午9點到下午5點，停水8小時。圖／聯合報系資料照

台灣自來水公司表示，因辦理「竹北營運所分區計量管網委外建置及水量計汰換」工程，新竹縣竹北市部分地區預計9月27日上午9點到下午5點，停水8小時（含恢復供水時程）。

停水區域為竹北市新國里、聯興里、新社里地區（中正西路以南、環北路5段以東、華興街以西、豆子埔溪以北），預計影響約1635戶。

第三區管理處竹北營運所也提醒上列影響地區用戶留意，提早儲水備用，並配合節約用水。水壓降低期間應關閉抽水機電源，慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也容易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

另外，建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，避免可能虹吸汙染發生。

停水 北市 新竹

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