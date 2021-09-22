聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹北部分地區27日停水8小時 約1635戶受影響
台灣自來水公司表示，因辦理「竹北營運所分區計量管網委外建置及水量計汰換」工程，新竹縣竹北市部分地區預計9月27日上午9點到下午5點，停水8小時（含恢復供水時程）。
停水區域為竹北市新國里、聯興里、新社里地區（中正西路以南、環北路5段以東、華興街以西、豆子埔溪以北），預計影響約1635戶。
第三區管理處竹北營運所也提醒上列影響地區用戶留意，提早儲水備用，並配合節約用水。水壓降低期間應關閉抽水機電源，慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也容易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。
另外，建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，避免可能虹吸汙染發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言