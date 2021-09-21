獅潭宗教、文化、觀光新地標 靈洞宮台3線雄偉門樓通車

耗資2400萬元，苗栗縣政府文化觀光局承辦的獅潭鄉仙山靈洞宮台3線門樓新建工程，今天剪綵通車典禮，門樓雄偉壯觀，兼具靈洞宮、獅潭老街及124縣道旅遊線的門面，成為獅潭鄉宗教、文化及觀光地標，地方人士期待帶動發展。

仙山靈洞宮是地方信仰中心，也是重要知名勝地，舊門樓2014年拆除，2016年籌備新建工程，總經費2400萬元，過程一波3折，2019年委由縣府招標辦理，新車樓在台3線、124縣道口，高17.28公尺、寬22.6公尺，有5層梁、3層簷，並具夜間照明，雄偉壯觀成為新地標，地方今天以辦喜事心情，慶祝車樓通車。

立委徐志榮、縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦、獅潭鄉長謝春梅，及靈洞宮管理委員會主委林昌元等人剪綵通車，徐耀昌說，靈洞宮門樓新建好事多磨，千呼萬喚始出來，工程一度訴訟，還有用地問題，終於在中秋節通車，與浪漫台3線連成一氣，有助農特產的行銷和觀光休閒發展，將帶來更多更好的商機和契機。