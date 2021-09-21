快訊

台北+0！英返台染疫女曾去影城 北市急發852封細胞簡訊

美要求接種「認證疫苗」 我正副總統打高端能入境？陳時中回應

獅潭宗教、文化、觀光新地標 靈洞宮台3線雄偉門樓通車

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣獅潭鄉仙山靈洞宮台3線門樓新建工程，今天剪綵通車典禮，地方熱鬧慶祝。記者范榮達／攝影
苗栗縣獅潭鄉仙山靈洞宮台3線門樓新建工程，今天剪綵通車典禮，地方熱鬧慶祝。記者范榮達／攝影

耗資2400萬元，苗栗縣政府文化觀光局承辦的獅潭鄉仙山靈洞宮台3線門樓新建工程，今天剪綵通車典禮，門樓雄偉壯觀，兼具靈洞宮、獅潭老街及124縣道旅遊線的門面，成為獅潭鄉宗教、文化及觀光地標，地方人士期待帶動發展。

仙山靈洞宮是地方信仰中心，也是重要知名勝地，舊門樓2014年拆除，2016年籌備新建工程，總經費2400萬元，過程一波3折，2019年委由縣府招標辦理，新車樓在台3線、124縣道口，高17.28公尺、寬22.6公尺，有5層梁、3層簷，並具夜間照明，雄偉壯觀成為新地標，地方今天以辦喜事心情，慶祝車樓通車。

立委徐志榮、縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦、獅潭鄉長謝春梅，及靈洞宮管理委員會主委林昌元等人剪綵通車，徐耀昌說，靈洞宮門樓新建好事多磨，千呼萬喚始出來，工程一度訴訟，還有用地問題，終於在中秋節通車，與浪漫台3線連成一氣，有助農特產的行銷和觀光休閒發展，將帶來更多更好的商機和契機。

縣府文化觀光局指出，靈洞宮新門樓在台3線口，也是老街及124縣道起點，此外，縣府爭取觀光局補助，修繕靈洞宮周邊登山步道、涼亭設施，及停車場等設施，爭取客委會「樟之細路」專案補助，修建鳴鳳古道、錫隘古道，還有老街周邊鐘樓古道、楓情水岸、觀漁廊道等，觀光資源充沛，相當值得期待。

苗栗縣獅潭鄉仙山靈洞宮台3線門樓新建工程，今天剪綵通車典禮，地方熱鬧慶祝。記者范榮達／攝影
苗栗縣獅潭鄉仙山靈洞宮台3線門樓新建工程，今天剪綵通車典禮，地方熱鬧慶祝。記者范榮達／攝影
苗栗縣獅潭鄉仙山靈洞宮台3線門樓新建工程，今天剪綵通車典禮，地方熱鬧慶祝。記者范榮達／攝影
苗栗縣獅潭鄉仙山靈洞宮台3線門樓新建工程，今天剪綵通車典禮，地方熱鬧慶祝。記者范榮達／攝影

觀光局 徐耀昌

相關新聞

大貨車撞斷自來水閥 車輛通過像進洗車隧道

一輛大貨車今天中午行駛桃園市龍潭區，在中正路與大昌路二段路口的加油站起步時，車輛不慎碰撞路旁自來水分水閥，造成水閥斷管線...

中秋後迎產季 林智堅嗑蓮霧籲：用新台幣下架

中國大陸宣布暫停台灣蓮霧、釋迦輸入，新竹市長林智堅今在臉書發文，附上他居家大嗑蓮霧照，指「中秋後就會迎來蓮霧跟釋迦的產季...

日落、海濱、九降風 全台最美小吃街居然長在「美食沙漠」裡？

曾被戲稱為「美食沙漠」的新竹，最近變得不一樣了。在南寮的海港裡，催生了全台最美的濱海小吃街。到訪的遊客拿著特色街頭小吃，享受日落與九降風。

桃園花千萬製垃圾專用袋 議員籲全市推動否則代價太大

雙北垃圾費隨袋徵收，不少市民不買垃圾袋，改丟到鄰近的桃園。桃園八德區大仁、大明里及龜山區迴龍、龍華4個里將在10月起試辦...

苗栗縣啟動導盲行穿線試辦 示意圖排水溝蓋擋道是誤會

苗栗縣打造無障礙環境，縣府宣布啟動行人穿越道設置視障引導設施試辦計畫，預計今年10月、11月間可以在苗栗火車周邊路口，完...

打造科技與美感兼具的總圖 竹縣長楊文科參訪台南取經

新竹縣立總圖書館目前正在進行工程招標，竹東鎮立圖書館也研議將新建，為了讓圖書館的規畫落實科技運用，縣長楊文科近日南下參觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。