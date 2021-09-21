獅潭宗教、文化、觀光新地標 靈洞宮台3線雄偉門樓通車
耗資2400萬元，苗栗縣政府文化觀光局承辦的獅潭鄉仙山靈洞宮台3線門樓新建工程，今天剪綵通車典禮，門樓雄偉壯觀，兼具靈洞宮、獅潭老街及124縣道旅遊線的門面，成為獅潭鄉宗教、文化及觀光地標，地方人士期待帶動發展。
仙山靈洞宮是地方信仰中心，也是重要知名勝地，舊門樓2014年拆除，2016年籌備新建工程，總經費2400萬元，過程一波3折，2019年委由縣府招標辦理，新車樓在台3線、124縣道口，高17.28公尺、寬22.6公尺，有5層梁、3層簷，並具夜間照明，雄偉壯觀成為新地標，地方今天以辦喜事心情，慶祝車樓通車。
立委徐志榮、縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦、獅潭鄉長謝春梅，及靈洞宮管理委員會主委林昌元等人剪綵通車，徐耀昌說，靈洞宮門樓新建好事多磨，千呼萬喚始出來，工程一度訴訟，還有用地問題，終於在中秋節通車，與浪漫台3線連成一氣，有助農特產的行銷和觀光休閒發展，將帶來更多更好的商機和契機。
縣府文化觀光局指出，靈洞宮新門樓在台3線口，也是老街及124縣道起點，此外，縣府爭取觀光局補助，修繕靈洞宮周邊登山步道、涼亭設施，及停車場等設施，爭取客委會「樟之細路」專案補助，修建鳴鳳古道、錫隘古道，還有老街周邊鐘樓古道、楓情水岸、觀漁廊道等，觀光資源充沛，相當值得期待。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言