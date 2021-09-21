桃園花千萬製垃圾專用袋 議員籲全市推動否則代價太大

雙北垃圾費隨袋徵收，不少市民不買垃圾袋，改丟到鄰近的桃園。桃園八德區大仁、大明里及龜山區迴龍、龍華4個里將在10月起試辦專用垃圾袋制度，防止外縣市垃圾入侵，不過消息一出，不少市民擔憂要多花一筆錢。議員則直言專用袋應該全市推動，否則市府今年花了1070萬做垃圾袋只免費分給4個里，效益太小、代價太大。

環保局原預計9月起試辦專用垃圾袋政策，考量近期疫情升溫延緩1個月，將從10月起試辦、11月起拒收非專用垃圾袋，市府9月起開始發放專用垃圾袋給4里居民，每戶發100個，分別是5升40個、14升40個、33升20個。

在外租屋的蕭姓男大生說，試辦期間專用垃圾袋還沒販售，必須到里長辦公室索取，假如有急需較不方便。陳姓市民說，桃園市府稱推專用垃圾袋是為防止新北市民跨區丟垃圾，但後續如果沒有全市推動，現在耗費的成本值得嗎？

不過，八德大仁里里長張國平表示，當地里民都很贊同這項政策，因為雙北垃圾費隨袋徵收後，常有新北市民將垃圾丟到里內造成髒亂，居民更是不堪其擾。

迴龍里長徐麗月說，有些里民以為要自掏腰包，多花錢買專用垃圾袋，但政策上路後，就不用另外多交一筆垃圾處理費，甚至垃圾費隨袋徵收，還比隨水徵收更划算。

市議員牛煦庭表示，跨縣市丟垃圾的問題時有所聞，當地居民大多支持專用垃圾袋，但現在溝通不足，部分市民認為是在變相搶錢，建議市府應加強說明。

市議員舒翠玲認為，推出專用垃圾袋長遠來看是趨勢，可達垃圾減量的效果，將來更應該全市推動，並在這一年期間做好配套，否則只在這4里推動意義不大，尤其試辦計畫花了1070萬，就算將垃圾通通拿去焚燒，也不用花這麼多錢。

環保局表示，目前每戶1次發100個垃圾袋，使用完可向里長索取，到明年底試辦計畫結束前，民眾都不用花錢買垃圾袋，由於試辦期間垃圾袋免費提供，水費仍須照收。

環保局表示，11月1日後，這4里的垃圾車就不再收一般垃圾袋，以雙北的經驗來看，民眾會提升垃圾袋使用效率，減少袋子用量；至於後續是否推動全市的專用垃圾袋，會視這一年試辦的成果再評估。