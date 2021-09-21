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中秋後迎產季 林智堅嗑蓮霧籲：用新台幣下架

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長林智堅今在臉書貼出他居家大嗑蓮霧的照片。圖／取自林智堅臉書
新竹市長林智堅今在臉書貼出他居家大嗑蓮霧的照片。圖／取自林智堅臉書

中國大陸宣布暫停台灣蓮霧釋迦輸入，新竹市長林智堅今在臉書發文，附上他居家大嗑蓮霧照，指「中秋後就會迎來蓮霧跟釋迦的產季。市場攤位上，香甜飽滿的紅寶石、綠寶石會越來越多。屆時邀民眾一起加入支持果農的行列，用新台幣下架蓮霧跟釋迦，讓危機變轉機！」

吃完午餐，來點飯後水果吧！林智堅在臉書貼出一張照片，只見他穿居家服在自家廚房，一口咬下蓮霧，一旁還有釋迦。林智堅說，愛台灣就是要吃蓮霧和釋迦，照顧家人健康，也用實際行動支持農民。

林智堅指出，前幾天，中國大陸單方面宣布暫停台灣蓮霧跟釋迦的輸入，這不只違反世界貿易規範，更對產期即將到來的蓮霧跟釋迦造成很大的衝擊。台灣農產品的高品質享譽國際，是農委會與農民長期以來努力的結果。不能接受因不符合國際規範跟科學根據的片面說詞，就讓農民辛苦的成果付諸東流，希望大家用實際行動挺農民，買爆蓮霧釋迦。

蓮霧 釋迦 林智堅

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