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苗栗縣啟動導盲行穿線試辦 示意圖排水溝蓋擋道是誤會

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府工務處臉書宣布啟動行人穿越道設置視障引導設施試辦計畫，但示意圖排水溝蓋擋路遭批危險。圖／取自苗栗縣政府工務處臉書
苗栗縣政府工務處臉書宣布啟動行人穿越道設置視障引導設施試辦計畫，但示意圖排水溝蓋擋路遭批危險。圖／取自苗栗縣政府工務處臉書

苗栗縣打造無障礙環境，縣府宣布啟動行人穿越道設置視障引導設施試辦計畫，預計今年10月、11月間可以在苗栗火車周邊路口，完成導盲行穿線標線示範，但縣府工務處臉書公布的導盲行穿線，排水溝蓋擋路遭批危險，工務處強調只是示意圖，將來施作會考量友善行人等配套措施。

縣府工務處臉書貼文，依據內政部營建署行人穿越道設置視障引導設施試辦計畫，規畫苗栗火車站周邊路口，推動導盲行穿線 ，維護視障朋友在路口通行安全性與便利性，享有無障礙的交通環境，導盲行穿線型是3條平行白色實線，厚度略高於傳統標線，並提高路防滑係數，視障者得以依循前進，並保障行人與車輛安全，避免打滑的危機。

不過，臉書示意圖，公布的導盲行線，3條平行線緊臨排水溝蓋，有網友認為反而危險，工務處人員回應說，示意圖是引用外縣市的案例，目前苗栗縣尚未施作，預計今年10月、11月會在苗栗火車站周邊路口標線，工務處先前也徵詢苗栗縣視覺障礙者福利協進會等相關團體及人員意見，將來施作導盲行穿線，絕對不會有水溝蓋擋路的問題。

工務處指出，縣府並爭取導盲行穿線配套智慧型有聲號誌等設施，將來視障者行經路口，透過手機App自動感應，聲音提醒號誌時相、方向等即時資訊，方便利用安全，此外，縣府協調鄉鎮市公所打造人行道無障礙及導盲設施，先以苗栗火車站為示範，再逐步推展到竹南、苑裡火車站周邊路口等地。

視障 火車站 苗栗縣

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