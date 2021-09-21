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中秋節竹縣府贈物資給街友 一同感受佳節氣氛

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣政府社會處長李國祿（藍背心者）近日率隊前往街頭致贈物資及關懷金，讓街友感受佳節氣氛。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府社會處長李國祿（藍背心者）近日率隊前往街頭致贈物資及關懷金，讓街友感受佳節氣氛。圖／新竹縣政府提供

新竹縣目前約有80多名街友，為了讓他們能度過中秋佳節，新竹縣政府社會處長李國祿近日率隊，帶著衣物、餅乾及即食產品等關懷物資，以及口罩及乾洗手、次氯酸水等防疫物資前往關心，同時加強宣導防疫。

縣長楊文科表示，在多數民眾與親人團聚的日子，遊民卻因為無家可歸而露宿街頭，這些街友多半逗留在公園、火車站等地，以竹北、竹東為多，縣府社會處都有定期給予關懷和追蹤。

李國祿說，此次中秋節，縣府除致贈秋節關懷及防疫物資，也準備每人500元的中秋關懷金，其中2萬5000元是仕招基金會所捐助，讓街友們能採買自己所需，感受過節的氣氛。

同時，也順便加強防疫觀念的宣導，像是避免待在人多的地方，務必戴好口罩，多使用乾洗手等清潔手部，進食前一定要先洗手等，避免他們成為防疫破口。

中秋節 街友 新竹

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