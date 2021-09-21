中秋節竹縣府贈物資給街友 一同感受佳節氣氛
新竹縣目前約有80多名街友，為了讓他們能度過中秋佳節，新竹縣政府社會處長李國祿近日率隊，帶著衣物、餅乾及即食產品等關懷物資，以及口罩及乾洗手、次氯酸水等防疫物資前往關心，同時加強宣導防疫。
縣長楊文科表示，在多數民眾與親人團聚的日子，遊民卻因為無家可歸而露宿街頭，這些街友多半逗留在公園、火車站等地，以竹北、竹東為多，縣府社會處都有定期給予關懷和追蹤。
李國祿說，此次中秋節，縣府除致贈秋節關懷及防疫物資，也準備每人500元的中秋關懷金，其中2萬5000元是仕招基金會所捐助，讓街友們能採買自己所需，感受過節的氣氛。
同時，也順便加強防疫觀念的宣導，像是避免待在人多的地方，務必戴好口罩，多使用乾洗手等清潔手部，進食前一定要先洗手等，避免他們成為防疫破口。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言