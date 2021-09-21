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打造科技與美感兼具的總圖 竹縣長楊文科參訪台南取經

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
台南市立總圖書館內的兒童閱覽區。圖／新竹縣政府提供
台南市立總圖書館內的兒童閱覽區。圖／新竹縣政府提供

新竹縣立總圖書館目前正在進行工程招標，竹東鎮立圖書館也研議將新建，為了讓圖書館的規畫落實科技運用，縣長楊文科近日南下參觀今年初才開館的台南市立總圖書館，取經國內最新的總圖軟、硬體與人的互動感受，作為竹縣的借鏡。

縣府表示，台南市總圖把百萬冊典藏降為40萬冊開放式書籍，把更多空間還給民眾，打造親子五感體驗區、青少年社交研討學習室、小型劇場、烹飪教室等，另有獨立書店進駐，打破過去圖書館僅提供借書、還書、閱讀書報場所的既定印象。

縣府文化局長李安妤也實際體驗台南市總圖的科技設施，如館內大型觸控螢幕、自助借還書機、名人講堂多媒體互動裝置以及館外24小時自助借還書機等，相當便利。

位於台南市總圖1樓大廳、由保羅、考克斯基（Paul Cocksedge）創作的公共藝術「陣風」，也為圖書館的增添美感。李安妤說，新竹縣立總圖書館上個月招開公共藝術小組會議，期待未來的公共藝術作品也能融入建築跟環境的氛圍。

文化局表示，新竹縣總圖書館鄰近東興圳水圳公園，為地上4樓及地下2樓建築，預計可容納館藏量50萬冊的圖書及資料；內部空間包括資訊共享區、樂齡閱讀區、兒童閱覽區、兒童小劇場、多媒體視聽區、青少年閱覽區、多功能討論區、250席多功能展演廳、特展空間、科技體驗區、委外經營空間、公共服務空間、地下停車空間及戶外開放空間等。

台南市立總圖提供館外24小時自助借還書機，相當便利。圖／新竹縣政府提供
台南市立總圖提供館外24小時自助借還書機，相當便利。圖／新竹縣政府提供
縣長楊文科體驗台南市立總圖書館的大型觸控螢幕搜尋資料。圖／新竹縣政府提供
縣長楊文科體驗台南市立總圖書館的大型觸控螢幕搜尋資料。圖／新竹縣政府提供

圖書館 新竹 公共藝術

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