竹東河濱公園將有新的壘球場 預計10月啟用

新竹縣積極推動棒壘球運動，縣內棒壘球人口概估約1500人，但現有的簡易公有棒壘球場卻僅有竹北世興、紅樹林、湖口調節池和竹東河濱公園等，為了讓球友有更多球場可切磋交流，縣府爭取中央經費，將竹東河濱公園一處荒廢近6年的球場重新整地，預計10月就可啟用。

新竹縣議員張益生表示，光是五峰及尖石鄉就有10多支球隊、約200人，假日時會一起打慢壘球，除了藉由運動達到強身健體的目標，家人也會一起參與活動，是親子互動時間，但距離最近的河濱公園球場，因附近許多學校有棒壘球隊，場地根本不敷使用，距離較遠的其他鄉鎮，也受限於交通不便，每次借場地都要碰運氣，族人經常向他反映球場的需求，他也積極向縣府提出建議。

這次即將完工的球場是竹東河濱公園內原有的一處球場，設置於2009年，後來因疏於維護管理，逐漸荒廢無人使用，縣府去年爭取經濟部水利署前瞻「頭前溪生態公園水環境改善計畫」經費，進行老舊公共設施修繕等，也將該球場整建的工程納入其中。

張益生說，河濱公園面積廣達150公頃，該球場距離公園內現有的棒壘球場約2公里遠，靠近竹林大橋，原本預計今年上半年就可完工啟用，但受到疫情影響，工程進度延宕，目前球場整地已快完成，後續將設置壘包、球場線及可拆式座椅等設施，預計10月球友就有新場地可使用。

球場開放後，維護管理將由新竹縣原住民就業暨文化推廣協會負責，協會將與球隊討論，以排班方式讓每個球隊輪流協助場地清理等工作，球場則規畫採預約制，讓喜愛慢壘運動的民眾，未來都能多個一個地方運動。