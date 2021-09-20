桃園永安漁港人潮中午黃燈警示 員警出動勸離

桃園市政府觀旅局今天表示，許多民眾把握中秋連假出遊，依照市府「景點人潮警示燈號」顯示，永安漁港從中午12時30分轉為黃燈，員警及志工也依規定進行路口勸離措施。

桃園市政府觀光旅遊局表示，雖然桃園市目前仍在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2級加強警戒期間，但許多民眾仍利用中秋節連假出遊，永安漁港周邊人潮警示燈號在中午12時30分許轉為「人流警示」的黃燈。

桃園市政府農業局表示，在人潮警示燈號轉為「人流警示」的黃燈後，將由員警及志工依規定前往各重要路口勸離民眾。根據以往的經驗，永安漁港在下午4時至5時許的人流最多，一旦人潮警示燈號變為紅燈，將由員警協助管制，永安漁港將只出不進。

農業局指出，永安漁港除了知名的彩虹橋夕照，還有漁市場可採買新鮮漁貨，甚至有店家可現場烹煮，加上停車便利相當受到民眾的喜愛，日前完工的嶄新地標永安海螺文化體驗園區雖然還未完全開放，但特殊的外觀造型相當受民眾喜愛，吸引許多人前往拍照。

桃園市政府提醒民眾，連假期間仍以防疫優先，出門前可先上桃園觀光導覽網確認「景點人潮警示燈號」資訊，市府在20個景點設置的燈號管制，其中顯示「綠燈」表示人流安全；「黃燈」顯示人流警示；至於「紅燈」則表示人流管制。

桃園市政府表示，桃園市20處「景點人潮警示燈號」地點，包括大溪老街、石門水庫風景區、虎頭山風景特定區、竹圍漁港、慈湖、永安漁港、角板山、觀音蓮花園休閒園區、拉拉山、新屋綠色走廊。大溪月眉休閒農業區、三坑老街、小烏來風景特定區、羅浮、觀音濱海遊憩區、五酒桶山步道、農博環境教育園區、龍潭大池、青埔休閒遊憩區及許厝港濕地。