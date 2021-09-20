中秋節溫馨任務 泰安鄉獨居老人開心有熱水澡可洗了

苗栗縣泰安鄉65歲謝姓獨居老人住家熱水器月前遭竊，僅能用瓦斯煮熱水擦澡，亟盼有熱水澡可以洗，大千慈善事業基金會社工聽見他的願望，基金會及苗栗縣山城救援協會昨天聯手，幫忙裝設新熱水器、修繕房子，謝姓老人昨晚享受久違的熱水澡，直說好開心！

謝姓獨居老人因受傷，導致下肢活動力較差，是大千慈善事業基金會居家服務個案，社工今年8月20日訪視，發現他住家熱水器、加壓馬達等財物遭竊，只能用瓦斯煮1壺熱水，以擦拭的方式清潔身體，此外，鐵皮屋頂會漏水，以致屋內物品及地板潮濕發霉，環境生活品質惡劣，他也透露好想洗個熱水澡，大千慈善事業基金會董事長徐千剛決定全力幫助圓夢。

基金會出資並協請山城救援協會採購熱水器及加壓馬達等材料，找了10多人有水電工、鐵工及木工等專長，昨天與基金會人員上山，上午8點一直忙到下午5點多，幫忙裝設新熱水器，並修繕屋頂、地板，致贈生活物資、新輪椅及應節的柚子，讓謝姓獨居老人可以洗舒服熱水澡，感受中秋節氣氛，工程結束工作人員準備離開，他落下眼淚，不停地道謝，場面相當溫馨。