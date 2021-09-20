快訊

BNT預約首日3小時就湧入57萬人登記 高端累計有28萬

本土今增2確診皆在台北 陳時中：2案Ct值都高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋節溫馨任務 泰安鄉獨居老人開心有熱水澡可洗了

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
大千慈善事業基金會及苗栗縣山城救援協會昨天聯手到泰安鄉，幫忙裝設新熱水器、修繕房子，謝姓獨居老人於中秋節前夕，可以洗熱水澡。圖／大千慈善事業基金會提供
大千慈善事業基金會及苗栗縣山城救援協會昨天聯手到泰安鄉，幫忙裝設新熱水器、修繕房子，謝姓獨居老人於中秋節前夕，可以洗熱水澡。圖／大千慈善事業基金會提供

苗栗縣泰安鄉65歲謝姓獨居老人住家熱水器月前遭竊，僅能用瓦斯煮熱水擦澡，亟盼有熱水澡可以洗，大千慈善事業基金會社工聽見他的願望，基金會及苗栗縣山城救援協會昨天聯手，幫忙裝設新熱水器、修繕房子，謝姓老人昨晚享受久違的熱水澡，直說好開心！

謝姓獨居老人因受傷，導致下肢活動力較差，是大千慈善事業基金會居家服務個案，社工今年8月20日訪視，發現他住家熱水器、加壓馬達等財物遭竊，只能用瓦斯煮1壺熱水，以擦拭的方式清潔身體，此外，鐵皮屋頂會漏水，以致屋內物品及地板潮濕發霉，環境生活品質惡劣，他也透露好想洗個熱水澡，大千慈善事業基金會董事長徐千剛決定全力幫助圓夢。

基金會出資並協請山城救援協會採購熱水器及加壓馬達等材料，找了10多人有水電工、鐵工及木工等專長，昨天與基金會人員上山，上午8點一直忙到下午5點多，幫忙裝設新熱水器，並修繕屋頂、地板，致贈生活物資、新輪椅及應節的柚子，讓謝姓獨居老人可以洗舒服熱水澡，感受中秋節氣氛，工程結束工作人員準備離開，他落下眼淚，不停地道謝，場面相當溫馨。

徐千剛、山城救援協會理事長湯錦乾及總隊長湯富成等人表示，大千在泰安鄉已提供20年的山地醫療服務，關心居民的健康，協助弱勢民眾不遺餘力，基金會與協會合作出任務，幫助獨居老人改善生活環境及狀況，昨天一天的辛勞後，看到房子煥然一新，感到非常開心，圓夢計畫成功！

大千慈善事業基金會及苗栗縣山城救援協會昨天聯手到泰安鄉，幫忙裝設新熱水器、修繕房子，謝姓獨居老人於中秋節前夕，可以洗熱水澡。圖／大千慈善事業基金會提供
大千慈善事業基金會及苗栗縣山城救援協會昨天聯手到泰安鄉，幫忙裝設新熱水器、修繕房子，謝姓獨居老人於中秋節前夕，可以洗熱水澡。圖／大千慈善事業基金會提供

獨居老人 社工 苗栗縣

延伸閱讀

中秋節連假跨縣市闖空門 苗警治安不休假攔截圍捕逮人

中壢暖心警中秋贈柚子月餅予轄內弱勢家庭 開心過節

讓獨居長者過中秋佳節 竹縣善心人士捐月餅及奶粉

單親高中生為減輕家人負擔 選讀進修部苦讀考取台科大

相關新聞

中秋節溫馨任務 泰安鄉獨居老人開心有熱水澡可洗了

苗栗縣泰安鄉65歲謝姓獨居老人住家熱水器月前遭竊，僅能用瓦斯煮熱水擦澡，亟盼有熱水澡可以洗，大千慈善事業基金會社工聽見他...

疫情也能漫遊藝文場館 竹縣文化局推「館所隨身聽」

面臨防疫休館、遊客銳減衝擊，新竹縣藝文館所積極轉型數位內容，新竹縣政府文化局推出「竹縣・館所隨身聽」podcast，以新...

期待成真 苗栗4鄉鎮YouBike將上路

苗栗縣公共自行車租賃系統微笑單車YouBike廣受歡迎，縣府決定在7鄉鎮擴充35站、增加630輛車，苑裡鎮、通霄鎮、後龍...

比利時神父高立良 奉獻台灣26年 獲頒梅花卡

比利時神父高立良來台26年，目前在新竹縣尖石鄉服務，每周為了照顧在地原住民及客家鄉親，奔波往返竹東、田埔及秀巒，從不覺得...

桃園航空城連虧11年 挨批營運不彰

桃園航空城公司成立11年累積虧損超過1.8億元，屢遭桃園市審計處質疑，審計處最近的審查報告再度顯示公司營運績效不彰、待填...

桃園永安漁港人潮警示亮紅燈 攤商電烤盤業績上漲

今天為中秋連假第2天，許多民眾趁著好天氣出遊，桃園市政府觀光旅遊局景點人潮警示燈號，顯示20處風景區當中，永安漁港在下午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。