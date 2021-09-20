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疫情也能漫遊藝文場館 竹縣文化局推「館所隨身聽」

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
「竹縣・館所隨身聽」規畫「主題文化館所」及「從文化館所發現地方」兩大主題系列內容，並邀請廣播金鐘獎得主陳明珠擔任主持人。圖／新竹縣文化局提供
「竹縣・館所隨身聽」規畫「主題文化館所」及「從文化館所發現地方」兩大主題系列內容，並邀請廣播金鐘獎得主陳明珠擔任主持人。圖／新竹縣文化局提供

面臨防疫休館、遊客銳減衝擊，新竹縣藝文館所積極轉型數位內容，新竹縣政府文化局推出「竹縣・館所隨身聽」podcast，以新竹縣文化館所為主題，9月22日起每周三、周五上架，共推出十集，邀請大家在疫情趨緩期間，共同漫遊竹縣的日常「聲」景。

文化局長李安妤表示，今年受疫情影響，全國博物館與地方文化館都面臨休館、遊客銳減等情形，期待透過更多元的數位內容，開拓竹縣藝文館所的視聽能見度。

文化局首次推出「竹縣・館所隨身聽」podcast節目，以新竹縣多元的人文特色與藝文館所為主體，規畫「主題文化館所」及「從文化館所發現地方」兩大主題系列內容，並邀請廣播金鐘獎得主陳明珠擔任主持人。

文化局表示，每集節目皆邀請新竹縣地方文化館的營運團隊，分享竹縣館所的日常點滴與在地文化，透過輕鬆、跨語言的家常對談，就像是在家中的客廳一樣，帶領民眾一起認識竹縣這塊土地的人文風情，並進一步分享在地文化推動的心情與歷程。

「竹縣・館所隨身聽」可透過Apple Podcast、Spotify、KKBox、Google播客、SoundOn串流平台收聽，自9月22日起每周三、五更新最新集數，誠摯邀請全國的藝文愛好者們，利用每天日常生活的片刻時段，無論是小憩的時光、通勤的途中，都能一起在空中漫遊竹縣。

新竹縣政府文化局推出「竹縣・館所隨身聽」podcast，以新竹縣文化館所為主題，9月22日起每周三、周五上架。圖／新竹縣文化局提供
新竹縣政府文化局推出「竹縣・館所隨身聽」podcast，以新竹縣文化館所為主題，9月22日起每周三、周五上架。圖／新竹縣文化局提供

新竹 文化局 Podcast

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