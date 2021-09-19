聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園永安漁港人潮警示亮紅燈 攤商電烤盤業績上漲
今天為中秋連假第2天，許多民眾趁著好天氣出遊，桃園市政府觀光旅遊局景點人潮警示燈號，顯示20處風景區當中，永安漁港在下午3時左右，湧現較多人潮，燈號由黃轉紅，中壢漁會總幹事黃德汶表示，許多民眾來購買生鮮魚貨，回家自行烤肉；知名賣場家電部指出，今年電烤盤賣到供不應求，業績明顯上漲。
黃德汶表示，此次是疫情以來第1次突破紅燈，現場有人員在疏導交通，因此雖然人潮眾多，卻不至於過度擁擠，許多販賣生鮮的攤商生意也非常好，跟疫情期間相比，根本天壤之別。
黃德汶指出，中秋節以往就是個大日子，雖然這次疫情不能出外烤肉，但民眾還是前來大量採購蛤蠣、蝦子、牡蠣等適合燒烤的食材，在家自行烤肉；有些民眾覺得回家烤肉麻煩，因此會直接到熟食區大啖海鮮，店家生意都不錯。
中壢某知名賣場也表示，因疫情影響，桃園市政府今年停辦戶外烤肉活動，並全面禁止風景區、遊樂區、公園及露營區等烤肉場所，今年所有品牌的電烤盤業績有明顯上漲，因為生意太好，變成各個分店的量都限量配發，有的品牌已全數售完。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言