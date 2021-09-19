桃園永安漁港人潮警示亮紅燈 攤商電烤盤業績上漲

今天為中秋連假第2天，許多民眾趁著好天氣出遊，桃園市政府觀光旅遊局景點人潮警示燈號，顯示20處風景區當中，永安漁港在下午3時左右，湧現較多人潮，燈號由黃轉紅，中壢漁會總幹事黃德汶表示，許多民眾來購買生鮮魚貨，回家自行烤肉；知名賣場家電部指出，今年電烤盤賣到供不應求，業績明顯上漲。

黃德汶表示，此次是疫情以來第1次突破紅燈，現場有人員在疏導交通，因此雖然人潮眾多，卻不至於過度擁擠，許多販賣生鮮的攤商生意也非常好，跟疫情期間相比，根本天壤之別。

黃德汶指出，中秋節以往就是個大日子，雖然這次疫情不能出外烤肉，但民眾還是前來大量採購蛤蠣、蝦子、牡蠣等適合燒烤的食材，在家自行烤肉；有些民眾覺得回家烤肉麻煩，因此會直接到熟食區大啖海鮮，店家生意都不錯。