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桃園竹圍漁港景點大排長龍 市議員促速改造直銷中心
中秋連假第二天，許多民眾趁天氣好走出戶外，桃園市竹圍、永安漁港今天吸引大批遊客遊玩，竹圍漁港海產一條街更是人潮湧現，魚貨直銷中心更是大排長龍，管理人員忙著管制，市議員徐其萬今天下午說，竹圍漁港大量人潮排隊，魚貨直銷中心採購人多，漁會分流管制300人為限，希望市府加速改造魚貨直銷中心，帶動竹圍漁港整體景觀繁榮。
今年中秋連假，疫情減緩下，大量人潮走向戶外，桃園市政府觀旅局統計，中秋第一天，前往竹圍、永安漁港人潮多，竹圍漁港旅遊人潮7800人、佔景點容納人數的25%，永安漁港旅4700人、佔景點容納人數的31%，人潮比平日多二、三倍，估計今天人潮仍與昨天差不多，市府要求民眾做好防疫和管制車輛，避免人流紅燈。
魚貨直銷中心管理員表示，今天假期的遊客湧入漁港，與昨天一樣多，魚貨中心管制購買魚貨人流，戴口罩、酒精等防疫措施下控制不超過300人。陳姓市民說，趁中秋假期，她想帶著小孩子到竹圍漁港吹吹海風，吃吃海產，人潮很多，疫情未解除還是會令人擔心。
徐其萬表示，連假天氣好，他看到竹圍市場民眾多、停車場車多，魚貨直銷中心更多出現民眾排隊採購新鮮魚貨，管理人員採取分流管理限300人進入；另外市府將在彩虹橋北側興建新的魚貨直銷中心，預計投入2.4億元經費，將由漁業署、市府及桃園區漁會各分攤三分之一，希望早日興建完成，帶動竹圍漁港繁榮發展。
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