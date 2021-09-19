桃園竹圍漁港景點大排長龍 市議員促速改造直銷中心

中秋連假第二天，許多民眾趁天氣好走出戶外，桃園市竹圍、永安漁港今天吸引大批遊客遊玩，竹圍漁港海產一條街更是人潮湧現，魚貨直銷中心更是大排長龍，管理人員忙著管制，市議員徐其萬今天下午說，竹圍漁港大量人潮排隊，魚貨直銷中心採購人多，漁會分流管制300人為限，希望市府加速改造魚貨直銷中心，帶動竹圍漁港整體景觀繁榮。

今年中秋連假，疫情減緩下，大量人潮走向戶外，桃園市政府觀旅局統計，中秋第一天，前往竹圍、永安漁港人潮多，竹圍漁港旅遊人潮7800人、佔景點容納人數的25%，永安漁港旅4700人、佔景點容納人數的31%，人潮比平日多二、三倍，估計今天人潮仍與昨天差不多，市府要求民眾做好防疫和管制車輛，避免人流紅燈。

魚貨直銷中心管理員表示，今天假期的遊客湧入漁港，與昨天一樣多，魚貨中心管制購買魚貨人流，戴口罩、酒精等防疫措施下控制不超過300人。陳姓市民說，趁中秋假期，她想帶著小孩子到竹圍漁港吹吹海風，吃吃海產，人潮很多，疫情未解除還是會令人擔心。