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「擎四角桌」古早人情味 徐耀昌也來小試身手

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌今天擎四角桌，重溫古早農村人情味，同時散發濃濃傳承意味。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌今天擎四角桌，重溫古早農村人情味，同時散發濃濃傳承意味。圖／苗栗縣政府提供

台灣早期客家農村生活擎（扛）四角桌、挑擔等景象，今天在苗栗縣公館鄉五穀崗伏波將軍廟慶祝聖誕活動重現示範，縣長徐耀昌等人到場，小試身手體驗，重溫古早農村人情味，同時散發濃濃傳承意味。

公館鄉五穀崗伏波將軍廟毗鄰福德祠，地方信仰中心香火鼎盛，今天農曆8月13日扶波將軍聖誕，五穀崗伏波將軍廟伯公祠管理協會辦理慶祝聖誕暨客家文化活動，結合搓湯圓、打粢粑、製作漉湯齊（牛汶水）、擲筊比賽，及擎四角桌、竹編菜籃挑擔等，讓許多年輕一輩大開眼界。

徐耀昌、縣議員楊明燁、孫素娥、徐筱菁等人到場，徐耀昌肯定管理協會每年舉辦節慶活動，共同發揚傳統文化，並利用香客捐獻的香油錢，頒發學校清寒獎助金，關懷弱勢族群，回饋鄉里。

值得一提是擎四角桌蘊涵早期農村的人情味，已接近失傳，地方人士指出，過去生活比較困苦，婚喪喜慶時，家裡沒有足夠的桌椅，因此請親友幫忙支援，所託的人於前一天要去幫忙，順道擎四角桌過去，整套還包括4張板凳、3個米酒空瓶、1個托盤、1把菜刀，有時一擎路途就是一、二個小時，也不以為苦。

徐耀昌 傳統文化

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