台南喜樹灣裡市地重劃內政部通過 相關工程年底發包

台南市南區喜樹灣裡地區市地重劃計畫已經內政部審查通過，預計年底就可以發包重劃工程，市政府地政局表示，配合周邊台86東西向快速道路完工，將可活化當地轉型成為兼具觀光遊憩發展及宜適宜居之新興開發潛力地區。

地政局表示，當地已多年未開發，伴隨台86東西向快速道路完工通車，交通便利性大幅提升，西側台17線西濱海岸觀光發展軸線往北連結至安平港，可深入至台南市中心，地理條件相當不錯。

地政局局長陳淑美表示，喜樹灣裡重劃區開發面積29.59公頃，共畫設9.95公頃住宅區、2.84公頃觀光發展特定專用區、5.31公頃商業區及公設用地11.49公頃，開發完成後可活化閒置營建署住宅基金土地，重劃後公有土地將交由台南市政府辦理都市更新，提供市民更好的社區環境，並兼顧民眾的生活機能以及環境保護，讓居民親近遊覽濕地生態公園，增加遊憩空間。

喜樹灣裡重劃計畫書9月6日經內政部審議通過後，待正式核定後將辦理公告，公告期間會辦理重劃計畫書說明會，跟重劃區內地主說明計畫書內容，後續即將啟動市地重劃相關作業。

地政局表示，喜樹地區因鄰近台灣海峽，周邊設置防風林減緩海風侵襲，市地重劃配合保存防風林，讓其功能效益得以延續，而灣裡地區舊有市場、灣裡公園等既有設施，將透過重劃重新配置規畫整建，其灣裡公園整建工程已由台南市政府工務局於今年6月開工，而舊有市場為避免重劃過程時影響該地區民生需求，將維持營運，待重劃後由台南市政府市場處辦理整建計畫。