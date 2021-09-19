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中秋連假第2天 桃園人潮警示永安漁港中午亮黃燈

中央社 / 桃園19日電

中秋節連假許多民眾出遊，桃園市觀光旅遊局今天指出，依市府「景點人潮警示燈號」顯示，永安漁港在中午出現「警示」的黃燈，員警及志工會勸導、提醒遊客保持社交安全距離。

桃園市政府觀光旅遊局表示，今天是中秋節連假的第2天，許多民眾都趁著假期開車出遊，市政府在桃園市的20個景點設有人潮警示燈號，提供民眾評估是否前往的參考依據。

觀旅局指出，中午12時許，永安漁港周邊的人潮警示燈號已轉為黃燈，已請員警及志工提醒遊客保持社交安全距離，若人潮警示燈號轉紅燈將請民眾暫勿前往。

觀旅局提醒，連假期間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫優先，出門前可先上桃園觀光導覽網確認「景點人潮警示燈號」資訊，市政府在市內20個景點設置的燈號管制，區分為綠燈、黃燈及紅燈。

其中，顯示「綠燈」，表示歡迎蒞臨；「黃燈」警示，顯示人潮已較多；「紅燈」，表示不宜前往。

觀旅局表示，桃園市20處「景點人潮警示燈號」地點，分別為大溪老街、石門水庫風景區、虎頭山風景特定區、竹圍漁港、慈湖、永安漁港、角板山、觀音蓮花園休閒園區、拉拉山、新屋綠色走廊。

大溪月眉休閒農業區、三坑老街、小烏來風景特定區、羅浮、觀音濱海遊憩區、五酒桶山步道、農博環境教育園區、龍潭大池、青埔休閒遊憩區及許厝港濕地。

桃園 中秋節 連假

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