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讓獨居長者過中秋佳節 竹縣善心人士捐月餅及奶粉

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
張婆婆捐贈的百盒月餅及吾老幼協會捐贈的180罐奶粉，將由社工人共好發展協會陸續分送至獨居長者家中。圖／新竹縣政府提供
張婆婆捐贈的百盒月餅及吾老幼協會捐贈的180罐奶粉，將由社工人共好發展協會陸續分送至獨居長者家中。圖／新竹縣政府提供

中秋佳節將近，新竹縣獨居的81歲張婆婆捐贈100盒月餅給縣內獨居老人，社團法人中華民國吾老幼協會也捐贈180罐營養奶粉，希望讓經濟弱勢的獨居長輩不僅能補充營養，也能感受佳節氣氛。

縣府社會處長李國祿表示，張婆婆熱心公益，有感獨老生活不易，連續2年的的端午節都捐贈一千顆愛心粽，今年中秋也捐贈百盒月餅；另外，考量獨居長者常因經濟受限，無法取得均衡的營養，身體虛弱遇疾病復原力較慢，吾老幼協會捐贈180罐營養奶粉，盼能改善老人營養狀況及增加體能，預防疾病及提升行動能力，月餅及奶粉將由社工人共好發展協會陸續分送至獨居長者家中。

張婆婆表示，疫情嚴峻，親人朋友難相聚在一起，中秋佳節將近，平時鮮少過節的獨居老人們，更易感到孤獨寂寞，儘管大家獨居在竹縣各處，還是能在中秋佳節同時賞著月、品嚐著一樣的月餅，感受簡單樸實的節慶氛圍。

社工人共好發展協會督導王秋雲說，疫情之下獨居老人更需要關照，自今年以來協會已發送弱勢獨居老人口罩665人次，及民生物資888人次，防疫期間愛心不停歇，這次分送物資也會做好防疫措施，以登門不接觸的方式致贈。

社會處表示，目前台灣社工人共好發展協會受新竹縣政府委託，辦理獨居老人服務、老人保護服務，若有相關服務需求可聯繫協會，電話(03)5586238。

獨居老人 月餅 中秋

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