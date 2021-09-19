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YouBike要來了！ 苗栗4鄉鎮年底前開站上路
苗栗縣公共自行車租賃系統（YouBike）廣受歡迎，縣府規畫苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮及公館鄉，新設各5處租賃站點，縣府完成選址，最近將進場建置，今年10月到12月陸續開站上路，另在苗栗市、頭份市及竹南鎮各增設5個站點，預定明年春節前啟用，7個鄉鎮共擴充35站、630輛車。
苗栗縣政府2017年引進YouBike，目前在苗栗市、頭份市及竹南鎮設置公共自行車租賃站30站、1200輛車，縣府8691萬餘元推動在人口3萬以上的鄉鎮拓點計畫，第一階段苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮及公館鄉各5個站點，辦理申請電力、路權及道路挖掘等作業，最近會進場施工，20處站點10到12月陸續開站。
公館鄉彭姓鄉民歡迎YouBike進駐，他說，苗栗縣大眾運輸系統普遍不方便，有了公共自行車，一些短程的移動，到公家機關洽公，或是圖書館等地，多一種交通工具選擇，甚至還可以當成運動，讓人相當期待。
縣府工務處指出，20個站點分別在苑裡火車站、鎮立圖書館、國立苑裡高中、山腳國小、苑裡體育場，通霄火車站、白沙屯火車站、台鹽公司通霄精鹽廠、通霄鎮公所、天德宮牌樓旁廣場，後龍火車站、維真國中、清海宮、客家圓樓、仁德醫護管理專科學校，公館國中、公館鄉立圖書館、苗栗特色館、公館鄉農會對面廣場，及公館夜市旁廣場。
此外，第二階段將在苗栗市、頭份市及竹南鎮各增設5個點，9月下旬將會啟動站點會勘，可望於明年春節前營運，工務處指出，YouBike站點評估通勤、通學、洽公及觀光等方面需求，作為末端公共運輸路網服務「最後一哩」交通運具，兼具節能節碳作用。
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