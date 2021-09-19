比利時神父高立良來台26年 中秋前夕獲頒梅花卡

來自比利時的神父高立良已來台26年，目前在新竹縣尖石鄉服務，每周為了照顧在地原住民及客家鄉親，奔波往返竹東、田埔及秀巒，但他從不覺得辛苦，為了感謝高神父為台灣及原民部落的無私奉獻，內政部移民署中區事務大隊新竹縣服務站特別在中秋節前夕，為他送上象徵特殊貢獻的梅花卡。

高立良在30歲那年來到台灣，時常關懷弱勢家庭和當地的養老院及教養院，他表示，部落中有些家庭很需要社會的關懷跟協助，社會團體們會提供金錢上的資助，讓他們可以維生，而神父透過實際的訪視，深入家庭聆聽心聲，帶進神的祝福及愛，成為他們心靈上重要的支柱。

高立良也特別重視青少年的教育及學習，他指出，原民部落的孩子比較缺少良好的教育環境，通常是因為家庭或是經濟的因素。為了讓他們了解讀書的重要，高立良不僅推動課後扶持計畫，更不辭辛勞接送偏鄉的孩子們上下課，寒、暑假期間還會舉辦營隊，讓部落的青年在假期中學習的機會不中斷。

此次收到梅花卡，高立良開心又感動，感謝移民署在中秋節前送來這份特別有意義的禮物，他也激動表示，「台灣已經是我的家鄉了，有時候我覺得我比很多台灣人都還要愛這塊土地！」