桃園輔信王公廟遷海軍基地八期 福安府建紅壇10月20日動工

桃園市大園區福海宮輔信王公廟昨天舉辦信徒大會，決議配合桃園航空城計畫搬遷及興建新廟紅壇地點，該廟管委會主委廖德發今天上午表示，該廟為配合國家政策預定明年3月底前搬遷，信徒決議在蘆竹濱海里福安府專案興建紅壇新廟，預定10月20日（農曆9月15 日）動工興建，暫時奉厝輔信王公祖香火。

大園區沿海信仰中心的竹圍福海宮，至今已有170年歷史，該廟奉祀輔信王公，也是全台輔信王公祖廟，尤其「飛輦轎、過金火」更被核定無形文化資產，因為廟址列入桃園航空城用地，該廟管委會向輔信王公神尊擲筊決定搬遷，選定埔心前海軍基地第八期用地重建新廟。

廖德發說，福海宮廟址畫入航空城計畫用地，為配合國家政策，信徒大會決議在蘆竹區濱海福安府，也是輔信王公分廟，興建紅壇新廟地點，因應明年3月底前自願優先搬遷區搬遷，取得政府20%獎勵金，以利2024年取得前海軍基地第八期用地配地建廟。

市議員徐其萬說，因應航空城計畫自願優先搬遷區明年3月底前搬遷期程，福海宮臨時安厝福安府興建新廟紅壇預定明年2月底、3月初完工，興建紅壇期程很趕，他請市政府專案專簽，協助發放臨時建照趕工，以利紅壇工期完工搬遷。

竹圍里信徒陳柏麟表示，福海宮輔信王公祖在沿海庇佑信眾合境平安，因應航空城計畫，輔信王公祖將移至濱海福安府興建紅壇臨時安厝，希望紅壇趕工興建，配合未來前海軍基地第八期配地重建新廟期程，延續香火。