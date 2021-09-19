竹縣強化無號誌路口安全 車禍件數減少4成

為降低無號誌路口車禍發生率，新竹縣政府利用配合「道路交通秩序與交通安全改進方案」，利用交通部道安資訊平台的事故資料，篩選出新竹縣無號誌且易肇事路口，以標誌標線等交通設施，強化區分幹線、支線道，讓用路人有明確依據遵循，提升路口安全，部分路口改善後事故件數減少約40%，成效顯著。

縣府交旅處表示，竹縣交通旅遊處指出，新竹縣內無號誌路口的肇事型態多為交叉撞，且多發生在離峰車少的時間，因為車流量少時，駕駛人反而容易加快車速，到達路口沒有減速或者依規定禮讓，加上路口視線不佳時，就很容易發生交叉撞擊事故。

交旅處從今年2月開始針對轄內無號誌且易肇事路口，進行強化區分幹線、支線道，如在支線道接近路口視線不佳時，增設八角形停車再開的標誌，或在路面增加繪製「停」的標字，明確要求支線道車輛駕駛人必須減速停車觀察。

在視線良好路口，於支線道設置倒三角形讓路標誌，讓駕駛人有明確依據；針對車速容易過快或夜間易肇事路口部分，縣府也會視狀況規畫設置楔型減速標線、交通桿或太陽能LED標誌等設施，加強提醒駕駛人。

交旅處指出，目前已改善的路口中，包含竹北市莊敬五路和勝利六街口、高鐵六路和隘口三街口、高鐵六路和隘口二路口，改善後事故件數減少約40%，縣府將持續針對無號誌路口改善，今年度預計完成15處無號誌易肇事路口改善，目前已完成12處。

改善的地點挑選和優先順序則綜合里長、議員、警察局意見，及交通部道安資訊平台事故資料，再透過繪製「路口事故碰撞圖」判斷主要肇因，進行初擬改善方案、現場會勘、確立改善方案等流程，並透過學校、網路、製作宣導影片及加強違規取締等，加強用路人對於路權認知，共同打造安全路口環境。