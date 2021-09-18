大溪梅鶴山莊完成2、3期修復 展現文史保存價值

桃園市長鄭文燦今天前往大溪區參加「歷史建築大溪林宅梅鶴山莊第二、三期修復工程竣工」，並說明市府為保存「梅鶴山莊」歷史建物風貌，規畫4期修復計畫，至今已完成前3期工程，今天訪視完工的第2、3期修復工程，以左、右內外護龍為主，進行傳統屋面、白灰牆身及木作門窗等修復作業。

鄭文燦說，未來持續爭取中央經費推動第4期修復工程，並開放「街角書屋」及部分空間供民眾預約參觀，透過建物縮影更加瞭解大溪及頭寮地區的開發史，串連周圍交通及景點，成為北橫國家風景區計畫重要的旅遊亮點。

鄭文燦指出，林宅「梅鶴山莊」位於大溪頭寮，建於1869年的清末時期，由林登雲擔任林本源（板橋林家）大嵙崁租館管事而興起，至今超過百年歷史，建築也以二落五護龍、正身面寬七開間，以優美彩繪及木雕裝飾為特色，2004年間登錄為歷史建築，林氏家族歷史不僅是大溪開發縮影，也成為地方文化資產及重要的歷史記憶。

鄭文燦說，梅鶴山莊因年久失修，導致屋面滲水、龜裂傾斜、屋桁蟲蝕嚴重，市府為解決問題規畫分期修復工程。第1期正身（含上、下堂）修復工程，經費約3576萬元，已於2016年11月修復；第2、3期左、右內外護龍整修工程，修復經費約7028萬元，除了外觀修舊如舊，內部修復以配合所有權人使用需求為原則。

2、3期工程包括拆除破舊瓦片及金屬屋面，改以傳統工法復原為板瓦屋面；拆除不當增建物，重新粉刷白灰，恢復梅鶴山莊傳統格局；保留堪用的大木構件，抽換蟲蛀嚴重的構件，並加強防腐處理。

鄭文燦強調重視桃園文化資產修復及保存，大溪李騰芳古宅、梅鶴山莊、內柵簡氏古厝、老街及木藝生態博物館建築群等，都在市府修復及保存計畫範圍內。他對大溪觀光發展的想法包括老街活化及歷史建築保存，行銷大溪優美的自然生態，爭取劃設北橫國家風景區，蔣經國先生紀念館轉型為北橫遊客服務中心，發展旅遊重點。