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桃園人用振興五倍券換購電動機車 可獲加碼7000元

中央社 / 桃園17日電

桃園市長鄭文燦今天宣布，桃園市民用金額5000元以上的「振興五倍券」或「桃園好市乘雙券」換購電動機車，加碼補助7000元，名額9000人，活動自10月8日起至12月31日止。

桃園市日前推出「桃園好市乘雙券」，加碼把振興五倍券金額變雙倍，前提是須在桃園消費，非桃園人也可抽籤，預計10月8日開放登記抽籤。

鄭文燦今天下午在防疫會議中再提振興五倍券加碼方案，針對淘汰1至4期老舊機車改購置或新購電動機車，桃園市民只要在10月8日起至12月31日止，使用金額5000元以上的「振興五倍券」，或金額5000元的「桃園好市乘雙券」，除了可獲得政府既有的電動車換購補助外，可額外再獲得新台幣7000元的加碼補助金。

桃園市政府環保局表示，這項補助方案總名額9000人，但僅限桃園市民，因此若是以「桃園好市乘雙券」購買，但非設籍在桃園，就無法獲得補助。

環保局表示，若將這項補助方案結合政府補助金，桃園市民購置電動機車最高可獲得2萬6000元的補助，將在購買後、申請補助時一併撥付。

桃園 電動機車 鄭文燦

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