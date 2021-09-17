75歲以上長者莫德納第2劑 苗縣25日開打

苗栗縣政府今天表示，7月9日前接種第1劑莫德納疫苗滿10週的75歲以上長者（原住民65歲以上），縣府已經統一造冊安排接種莫德納第2劑，預計25日在各鄉鎮市同步開打。

中央流行疫情指揮中心今天起展開莫德納疫苗配送，提供7月9日前接種第1劑莫德納疫苗滿10週的75歲以上長者及65歲以上原住民，由縣市政府造冊施打第2劑。

苗栗縣政府指出，全縣18鄉鎮市中，有8鄉鎮市規劃大型接種站，包括頭份市在東北角餐廳、竹南鎮在大厝里活動中心、苗栗市在中油紫園大禮堂、苑裡鎮在中正里活動中心、後龍鎮在維真國中禮堂、公館鄉在公館國小禮堂、造橋鄉在造橋鄉綜合活動中心、三灣鄉在三灣國小活動中心；其餘鄉鎮則在衛生所施打，同步在9月25日接種。

縣府說，符合資格的接種對象皆已統一造冊，將由村里長發放通知單，長者記得攜帶健保卡、疫苗接種黃卡及印章，依通知時段前往指定地點施打即可。