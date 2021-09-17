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桃園中秋烤肉僅限自家騎樓 串門子或群聚都要罰

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園防疫會議。記者曾健祐／攝影
桃園防疫會議。記者曾健祐／攝影

明起中秋4天連假，桃園市長鄭文燦今在防疫會議指出，大型烤肉一律停辦，只能在「自家前騎樓」烤肉，也僅限定家人，不可串門子或群聚。另外，鄭也宣布電動機車補助方案，搭配振興券、桃園好事成雙券消費滿5000元，就可獲7000元補助，加原既有的9000元補助，可達1萬6000元。

鄭文燦表示，今年停止大型烤肉，包括市府、社團、社區或區里等全部停止，至於遊樂區、風景區，公園等也都停止。

他說，社區裡面的中庭廣場，有群聚型騎樓都不行，若是「自家前騎樓」僅限定家人，也不得群聚或串門子，但最好還是不要烤肉，一旦違規可以罰3000元至1萬5000元罰款，希望過一個平安的中秋。

鄭文燦也提到，環保局針對五倍振興券、桃園的好事成雙券運用，將搭配電動機車補助方案，目前桃園有7萬7778輛電動機車，市占率6%，目前也是全國電動機車數量最多的城市，今年初已提補助方案，購買電動機車有9000元補助，偏鄉、身障中低收也有加碼。

他指出，今年電動機車補助額度還沒用完，決定10月起在振興券、桃園好事券發行後，只要使用5000元以上，會在原本9000元的補助再加上7000元的補助，總共有9000個名額，要讓年輕人想買電動機車的願望可以達成，10月8日振興券上路後就可以使用。

電動機車 桃園 烤肉

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