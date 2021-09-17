鄭文燦談中秋後4疫苗接種計畫 全市33萬人將施打

AZ、莫德納疫苗陸續施打第2劑，桃園市長鄭文燦今下午主持防疫會議，他表示，桃園在中秋後有4個疫苗接種計畫，包括第8期、第9期，以及長者莫德納第2劑、青少年BNT校園接種專案，全市總計有33萬人，是很龐大的負擔，其中長者莫德納第2劑也會採先造冊，免預約或排隊。

鄭文燦指出，疫苗接種規畫，桃園疫苗含概率至9月17日共126萬人次，劑次涵蓋率達55.5%，人口涵蓋率約五成，接下來接種計畫有，第八期AZ接種65歲以上有5萬8000人，採發放接種通知單，免預約排隊可以精準接種9月15日、16日，17日3天共接種4萬人，其中有30%長者在醫療院所接種。

而原本AZ第2劑有長者擔心預約不到，這次主動造冊可以都安心；第八期還有1萬9810名的18至22歲年輕人，會安排在9月22日完成AZ第一劑接種，另還有2專案，包括國、高中生BNT共13萬人，97%同意接種，95%在學校接種，2％在醫療院所，9月22日開始3周接種計畫。

鄭表示，BNT第9期，有18至22歲、65歲以上，及40歲以上第9類重大傷病，一共7萬6000人，會安排在衛生所、醫院診所，9月25日至10月2日完成接種；高端第2劑安排社區接種站，預計完成4萬8000人接種。

莫德納長者第2劑部分，75歲以上第二劑有2萬8000人，預定9月25日在社區接種站接種，跟AZ第2劑一樣由造冊免預約排隊，至於65歲以上莫德納第2劑，則依指揮中心配發疫苗時間再安排接種。

鄭文燦還提到，桃勤員工確診事件，目前採檢400人，有396人完成PCR呈陰性、4人採檢中，經檢討桃勤機艙清消作業發現有些缺點，包括個人防護裝備要提升、航班有確診病例須針對地勤人員、清消人員做PCR並強制隔離，今下午指揮中心國境防疫組已到場勘查。