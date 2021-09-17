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免預約 苗縣75歲以上長者第2劑莫德納排定25日開打

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣為75歲以上長者接種第2劑莫德納疫苗，已排定9月25日開打，縣府強調已統一造冊，將由村里長依名冊發放通知單，再請長輩依通知時段前往指定地點施打，全縣共有7鄉鎮規畫設大型接種站，其他鄉鎮安排在衛生所施打。

苗栗縣衛生局表示，縣內符合7月9日前已接種莫德納第1劑且間隔滿10周的75歲以上長者（原住民65歲以上）共8014人，縣府獲配發8000劑莫德納疫苗，配撥數量差距不大，縣府已統一造冊，將由村里長發放通知單，至於「人在籍不在」的長者，請向村里長登記再安排施打。

苗栗縣規畫接種站施打的鄉鎮市為頭份市東北角餐廳、竹南鎮大厝里活動中心、苗栗市中油紫園大禮堂、苑裡鎮中正里活動中心、後龍鎮維真國中禮堂、公館鄉公館國小禮堂、造橋鄉造橋鄉綜合活動中心、三灣鄉三灣國小活動中心，其餘鄉鎮則在衛生所施打，於9月25日同步接種，請符合接種資格的鄉親攜帶健保卡、疫苗接種黃卡及印章前往施打。

苗栗縣為75歲以上長者接種第2劑莫德納疫苗，排定9月25日開打。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣為75歲以上長者接種第2劑莫德納疫苗，排定9月25日開打。圖／苗栗縣政府提供

莫德納疫苗 衛生所 苗栗縣

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