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台東縣75歲以上長者 25日起打第2劑莫德納疫苗

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣衛生局統計75歲（原民65歲）以上長者共1152位符合資格施打第2劑莫德納疫苗，中央配額劑量足夠，預計9月25日開始接種。圖／台東縣政府提供
台東縣衛生局統計75歲（原民65歲）以上長者共1152位符合資格施打第2劑莫德納疫苗，中央配額劑量足夠，預計9月25日開始接種。圖／台東縣政府提供

中央昨公告7月9日前打過第1劑莫德納疫苗的75歲（原民65歲）以上長者可施打第2劑，台東縣衛生局統計共1152長者符合資格施打，中央配額劑量足夠，預計9月25日開始接種。

衛生局表示，全縣75歲（原民65歲）以上長者約2萬6千人，但大多都施打第1劑AZ疫苗，施打第1劑莫德納疫苗僅1152人，中央配額1160劑，符合資格長者全都可施打到疫苗。

符合資格施打第2劑莫德納疫苗的長者排定25日造冊接種至27日止，施打通知單23日開始發放，施打地點以就近16個鄉鎮市衛生所和4家醫院為主。

衛生局也提醒若長者在9月24日前仍未接獲通知單，請就近向居住地衛生所聯絡，接種當天務必攜帶健保卡、黃卡前往通知時間及地點施打。

另12歲至18歲學生BNT疫苗接種部分，回收意願書約9成願意施打，目前中央配額高中職5800劑疫苗已到位，至於國小12歲以上至國中部分，預計下周四補發，23日開始接種。

莫德納疫苗 衛生局 衛生所

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