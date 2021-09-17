新竹合興森林愛情園區推2期工程 將設共融式遊戲設施

新竹縣橫山鄉台鐵內灣線的合興車站，因為近年被打造為「愛情車站」及園區，成為不少年輕情侶必訪景點，縣府在今年已完成兒童滑梯、生態滯洪池的1期工程，成效及民眾反應不錯，因此將加碼2期工程，為遊客帶來更舒適的觀光體驗。

合興森林愛情園區2期工程包含新設共融式遊戲設施、體健設施、生態池景觀平台、夜間簡易安全照明及植栽綠美化等優化項目，已編列預算近745萬元，希望讓合興車站圍繞愛情的主題形象更鮮明，吸引更多遊客前來造訪。

新竹縣議會今天（17日）也率團前往考察，議長張鎮榮指出，現場視察發現第1期工程已成功打造出園區特色和功能，針對各項優化設施的第2期工程，議會也將全力支持，希望園區能強化「愛情車站」的浪漫氛圍，為遊客帶來最優質的遊憩體驗。

交旅處指出，合興森林愛情園區位在橫山鄉台鐵內灣線合興車站旁，面積約2.1公頃；第1期工程在今年1月完工啟用，除提升台灣鐵路內灣支線合興車站觀光主題，更強化鐵道文化故事性及環境特色延伸，開啟綠色無碳的新生活休閒模式，引導旅遊模式由淺層旅遊轉化為深度旅遊，由1日遊轉為2至3日小旅行。