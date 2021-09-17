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倡議合併案先選新竹縣長？ 林智堅：沒那麼容易

中央社 / 新竹市17日電

新竹市長林智堅倡議「大新竹」合併案，今天被問到是否先選新竹縣長、再選大新竹市長？林智堅說，「要選新竹縣長要先辭職或到別的地方去才能參選」，這真的沒有那麼容易。

林智堅今天接受媒體人黃暐瀚專訪，林智堅表示，他已打過很多電話向多名立法委員倡議及說明「竹竹合併升格直轄市」必要性及重要性，也尊重立法院修法的制度與順序。

林智堅說，倡議合併不是為他個人的政治出路或為選舉考量，而是為「大新竹」未來長遠的發展，他會持續及努力倡議。

專訪中，被問及若合併升格直轄市後是否參選大新竹市長？林智堅對此表示，首先須先升格為直轄市，既然他是提倡議的人，他就會留下來，如果透過黨的機制，他有機會為大家服務，將是他的榮幸。

對於入閣傳言曾表示沒有這樣的規劃，林智堅說，他個人意願希望如此，但身為受到國家栽培的政治工作者，真的「人在江湖、不太可能照著個人意志」，但他仍希望把自己的工作做好。

為何在新竹市長連任任期結束前才提出竹縣市合併議題？林智堅表示，其實主要是沒有找到適合說的機會，之前都忙市政又遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，而疫情期間他看到供應鏈重組等問題，所以才提出這樣的想法。

專訪尾聲，被問到是否參選新竹縣長？林智堅說，他要把新竹市長任期做好做滿，若要選新竹縣長，「要先辭職或到別的地方去才能參選」，民眾不理解相關選舉制度規定，這真的沒有那麼容易。

新竹 林智堅

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