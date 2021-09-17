竹市75歲以上長輩第2劑接種莫德納 市府造冊24日開打

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，75歲以上長者可接種第2劑莫德納疫苗者，明天起開始施打。新竹市政府今天指出，將比照第一劑模式替長輩造冊，經統計符合資格長輩有1904人，將統一安排在下周五（24日）施打。

竹市府指出，昨天中央公布縣市政府可為7月9日前已施打第1劑莫德納疫苗的75歲以上長者造冊打第二劑，市府已經著手造冊，將發放通知單給符合資格的長輩，總計將安排共1904位符合資格長輩，統一在24日施打，盼長者提升防疫保護力。

市長林智堅今天也在臉書發文表示，疫苗到貨的好消息不斷，預計今晚也將有64萬劑國家採購的AZ疫苗及108萬劑莫德納疫苗到貨，市府會在疫苗配發到新竹市後，全力為市民朋友依序施打，提升疫苗人口涵蓋率，為大家增強防護力。