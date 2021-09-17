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苗栗都市計畫通盤檢討 擬創造3公頃公園綠地

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府宣示啟動「苗準都更．栗拚新生」苗栗都市計畫區都市更新整體計畫案及通盤檢討案，苗栗市長邱鎮軍帶領里長、代表多人與會 。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府宣示啟動「苗準都更．栗拚新生」苗栗都市計畫區都市更新整體計畫案及通盤檢討案，苗栗市長邱鎮軍帶領里長、代表多人與會 。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣長徐耀昌上午在縣府宣示啟動「苗準都更．栗拚新生」苗栗都市計畫都市更新整體計畫案及通盤檢討案，兩案經費共1500萬元，將同步透過整體規畫檢討，重新定位苗栗區域發展方向，預計檢討解編的塊狀公共設施保留地將有10公頃，要創造3公頃公園綠地；苗栗市從全縣人口第一到今年8月滑落為全縣第三，落於頭份、竹南之後，未來市區規畫、定位都引起關注，市長邱鎮軍率各里長、代表與會，期盼再造苗栗。

縣府工商發展處長詹彩蘋指出，苗栗市目前人口約有8.7萬人，都市畫面積約656公頃，其中超過67％人口居住其中，如何有效率利用土地攸關城市發展，因此縣府去年就籌編1000萬元著手推動苗栗市都市計畫第5次通盤檢討，並向中央爭取到450萬元經費辦理苗栗都市更新整體計畫，此外縣府也正推動危老重建政策，多方致力城市的轉型及發展。

她指出，苗栗市第4次通盤檢討自2012年8月公告發布實施迄今已9年，縣府8月著手規畫第5次通盤檢討作業，預計下半年公告範圍並規畫草案，並於明年公開展覽。這次檢討方向主要有3大面向，包括打造宜居環境引入人口、因應產業需求活化工業區及高齡少子化的公共設施再利用評估，結合友善環境與韌性基礎建設打造宜居城市；有關都計區塊狀公設用地的檢討解編預計有10公頃，此外也要創造3公頃公園綠地，並持續檢討條狀的公設用地。

都市更新整體計畫主要透過先期規畫並挑選具潛力的都市更新地區，在計畫期間辦理相關說明會及活動，盼誘導民眾認識都更並主動參與，併同參與政府共同打造具健康安全生活機能的新都市空間，依現行都更規定，參與都市更新有容積獎勵、稅賦優惠及融資協助等措施， 縣府將以劃定都市更新地區、劃定整建維護單元、劃定重建單元的「3部曲」方式進行。

苗栗市都市計畫通盤檢討，其中包括公共設施保留地的檢討解編。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市都市計畫通盤檢討，其中包括公共設施保留地的檢討解編。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市都市計畫通盤檢討相關重要期程。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市都市計畫通盤檢討相關重要期程。圖／苗栗縣政府提供
苗栗都市更新整體計畫案的重要期程。圖／苗栗縣政府提供
苗栗都市更新整體計畫案的重要期程。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長徐耀昌（中）上午在縣府宣示啟動「苗準都更．栗拚新生」苗栗都市計畫區都市更新整體計畫案及通盤檢討案。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長徐耀昌（中）上午在縣府宣示啟動「苗準都更．栗拚新生」苗栗都市計畫區都市更新整體計畫案及通盤檢討案。記者胡蓬生／攝影
苗栗都市更新整體計畫案的3部曲。圖／苗栗縣政府提供
苗栗都市更新整體計畫案的3部曲。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市都市計畫通盤檢討的範圍及相關期程。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市都市計畫通盤檢討的範圍及相關期程。圖／苗栗縣政府提供

都市更新 都更 都市計畫

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