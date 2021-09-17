苗栗都市計畫通盤檢討 擬創造3公頃公園綠地

苗栗縣長徐耀昌上午在縣府宣示啟動「苗準都更．栗拚新生」苗栗都市計畫區都市更新整體計畫案及通盤檢討案，兩案經費共1500萬元，將同步透過整體規畫檢討，重新定位苗栗區域發展方向，預計檢討解編的塊狀公共設施保留地將有10公頃，要創造3公頃公園綠地；苗栗市從全縣人口第一到今年8月滑落為全縣第三，落於頭份、竹南之後，未來市區規畫、定位都引起關注，市長邱鎮軍率各里長、代表與會，期盼再造苗栗。

縣府工商發展處長詹彩蘋指出，苗栗市目前人口約有8.7萬人，都市畫面積約656公頃，其中超過67％人口居住其中，如何有效率利用土地攸關城市發展，因此縣府去年就籌編1000萬元著手推動苗栗市都市計畫第5次通盤檢討，並向中央爭取到450萬元經費辦理苗栗都市更新整體計畫，此外縣府也正推動危老重建政策，多方致力城市的轉型及發展。

她指出，苗栗市第4次通盤檢討自2012年8月公告發布實施迄今已9年，縣府8月著手規畫第5次通盤檢討作業，預計下半年公告範圍並規畫草案，並於明年公開展覽。這次檢討方向主要有3大面向，包括打造宜居環境引入人口、因應產業需求活化工業區及高齡少子化的公共設施再利用評估，結合友善環境與韌性基礎建設打造宜居城市；有關都計區塊狀公設用地的檢討解編預計有10公頃，此外也要創造3公頃公園綠地，並持續檢討條狀的公設用地。