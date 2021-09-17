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台灣心輔犬團隊進駐桃園青創基地 募資為狗老師找後盾
桃園市青年事務局表示，所屬安東青創基地進駐團隊「台灣心輔犬培育團隊」，打造全台首創心輔犬療育課程，攜手貝殼放大啟動「心輔犬互動教育」募資計畫，邀請大家贊助心輔犬培訓費用，用實際行動關心社會議題。
青年局表示，在生活上，自閉症、過動症及身障等族群比其他孩子面臨更多的挫折，台灣心輔犬致力於培育流浪犬成為專業教育犬，在特殊兒與心輔犬狗老師互動的過程中，除了發揮超越語言的心靈療癒效果，同時能達到教育的功能，學習適當表達自己的情緒，提升社會心理功能及自我價值，目前已開設370堂以上的課程與講座，服務超過1萬5000人次。
家長表示，診斷出過動症合併對立反抗的孩子參與心輔犬兒童情緒課程後，從無法控制情緒、沒有什麼同理心的狀態，逐漸變成願意花時間與他人溝通，學習調節情緒，是很大的進步。
台灣心輔犬執行長陳奕君指出，在接受安東青創基地創業資源後，心輔犬團隊榮獲桃園社會企業創業競賽第2名，更與新北市社會局、唐氏症基金會與自閉症權益促進會合作開辦特殊教育課程，創新服務獲得各界肯定。台灣心輔犬希望藉由「心輔犬互動教育」募資計畫，每個人都能成為狗老師最大的後盾，也讓台灣每個縣市鄉鎮的特殊兒，都有機會接觸到犬與人雙向互惠互助的計畫。
青年事務局表示，在新創團隊們致力於專業領域發展、重視創新研發與自我突破的同時，市政府將持續扮演協助的角色，提供輔導與媒合資源，幫助團隊敏銳掌握市場機會，以亮眼的表現提升桃園市的經濟實力與國際競爭力。 心輔犬互動教育計畫募資網址: https://reurl.cc/5r0LGy
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