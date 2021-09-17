小朋友存2年零用錢 買防疫面罩、護目鏡送警

國民小學學童李秉諺及弟弟李予睿、陳昕及幼兒園大班妹妹陳琳拿出存了2年的零用錢或壓歲錢，在家長幫助下，買防疫面罩與護目鏡送警察，還畫圖表達心意，讓警察溫暖在心。

新竹市警察局警員高振修說，新竹市立東門國民小學3年級學童李秉諺與一年級弟弟李予睿、3年級陳昕及陳琳共同買防護面罩給警察，「小小心意，讓人大大感動」。

走進警察局，一張充滿童趣的警察殺死病毒畫作貼在牆上，創作者李秉諺說，希望表達「警察叔叔」巡邏時也要很小心，注意COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫。

4名小朋友接受中央社記者訪問時表示，疫情期間很危險，就送面罩給「警察叔叔」。

李秉諺說，「我一週零用錢有25元，一個月只有100元」，他省吃儉用存2年共1000多元，全捐出買面罩；李予睿表示，「我一週只有10元」，偶爾才存下一些，也與哥哥一同從撲滿拿出來捐。

陳昕、陳琳表示，平時沒零用錢，但領出長輩給的壓歲錢響應，能保護「警察叔叔」很開心。

李秉諺、李予睿的母親蕭孟晞表示，孩子希望警察在疫情期間保護自己，她也看到孩子成長，能用零用錢做有意義的事，在能力範圍內懂得分享。

陳昕、陳琳的母親陳柔均說，孩子共同體驗這麼有意義的活動，做出一點小小貢獻，成為孩子成長過程中一段難忘的美好回憶。

「很感謝孩子們的用心」，警察局表示，警察局安排4名孩子體驗一日小小警察活動，認識警察工作，學會自我保護，也保護別人。