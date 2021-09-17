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跟中央比快！金門縣府宣布10月初發放縣民3千振興券

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯今天宣布，敲定10月1日開始發放每人3千元的振興券，受惠的民眾將有14萬人。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯今天宣布，敲定10月1日開始發放每人3千元的振興券，受惠的民眾將有14萬人。記者蔡家蓁／攝影

金門振興券來了！繼紓困金發放領先全國，金門縣府今天再度宣布敲定10月1日開始發放每人3千元的振興券，金門縣長楊鎮浯表示，此次預計要花4億2千萬的預算，受惠的人數將有14萬人，但限「金門地區商家消費」，他也呼籲地區的商家，把握振興券的商機，一起來推促銷活動，把效用放大加值。

楊鎮浯今天上午偕同副縣長李增財、建設處長陳祥麟、財政處長孫國智及民政處長蔡西湖召開記者會表示，今年考量疫情情況，民眾荷包緊縮，縣府決定從10月1日至3日，發放縣民每人3千元振興券，而且為造福地區小型商家，新增加面額100元振興券，每份由10張面額100元及4張面額500元組成。

楊鎮浯表示，去年七月縣府就曾於疫情趨緩時發放金門1+1振興券刺激內需消費，以成果來看是有達到政策目的，在今年疫情再次爆發之際，縣府即有規劃再發放的討論，但因設計是以振興地區經濟出發，仍採以「設籍金門民眾」為施行對象，也限「金門地區商家消費」。

針對有民眾質疑為何不直接發放8000元紓困金? 楊鎮浯提到，考量縣民家庭通常為社會產經勞動力，收入難免受疫情影響，今年經研議後除先核發5000元紓困現金，再發3000元振興券，期望透過民眾的消費行為，對商家收入也有所助益。

至於民眾關心的如何領？縣府表示，今年仍透過村里辦公處家戶配酒模式發放，同時在去年金門1+1振興券辦理經驗基礎上，滾動式修正代領機制。今年為極大化流通金額、縮小民眾群聚村里辦時間，規劃優先發放流程，簡化領取及核銷作業，加快領取速度。

縣府表示，今年振興券辦理目標是改善地區商家經濟收益，故限制票券不得用於購買家戶配酒或於金酒寧山庫批酒；為避免振興券只流入大型量販連鎖店等特定商家，今年仍保留核銷限額機制，但也依民眾及商家使用票券回饋，凡開立統一發票商家，計畫期間限額900萬元（以6個月核銷計算），至於免開立統一發票商家，為每月新臺幣15萬元，讓民眾更好用。

金門縣長楊鎮浯（左三）偕同副縣長李增財（左二）、建設處長陳祥麟（右二）、財政處長孫國智（右一）及民政處長蔡西湖（左一）宣布發放振興券3千元的細節。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（左三）偕同副縣長李增財（左二）、建設處長陳祥麟（右二）、財政處長孫國智（右一）及民政處長蔡西湖（左一）宣布發放振興券3千元的細節。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（中）做足功課，在直播記者會中，將發放細則說明清楚。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（中）做足功課，在直播記者會中，將發放細則說明清楚。記者蔡家蓁／攝影

金門 疫情 楊鎮浯

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