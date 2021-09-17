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挺 20年前捐的水庫車逢退役 新竹市天公壇無縫接軌再捐

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市天公壇今天捐1輛價值850萬元的水庫車給消防局，市長林智堅（中）今天親赴天公壇代表消防局接受捐贈，並與主委陳顯榮（左）、消防局長李世恭（右）合影。記者張裕珍／攝影
新竹市天公壇今天捐1輛價值850萬元的水庫車給消防局，市長林智堅（中）今天親赴天公壇代表消防局接受捐贈，並與主委陳顯榮（左）、消防局長李世恭（右）合影。記者張裕珍／攝影

新竹市天公壇長期致力社會公益，尤其力挺消防弟兄，陸續捐贈新竹市消防局消防車、雲梯車、救護車、救助器材等救災設備，由於20年前捐贈的水庫車正逢退役，立刻無縫接軌再捐1輛價值850萬元的水庫車接續服役，成為消防局最強大後盾之一。

市長林智堅今天親赴天公壇代表消防局接受捐贈，並與主委陳顯榮一起坐上水庫車「鳴笛」啟用。他表示，天公壇從1999年起捐贈市府消防車、住警器等，累積金額突破5500萬元，讓消防員站在前線無後顧之憂，也致贈感謝狀給陳顯榮主委表示敬意。

陳顯榮說，天公壇歷史200多年，受到各方善信支持與奉獻，廟方長期以來也捐贈新竹市消防局消防、雲梯、救護、救助器材等多部消防救災車輛及住警器，今年再度捐贈水庫消防車接續服役，也祈求新竹市風調雨順、國泰民安、無災無害。

消防局長李世恭感謝各界踴躍捐贈各式消防車輛及器材，消防局結合天公壇廟方的無私貢獻，共同維護公共安全，期望創造一座讓市民感到「安全、安心」的幸福城市。

新竹市消防局指出，新竹市共10個消防分隊，由於市區廳舍小，目前有6個分隊配有12公噸的水庫消防車，每次火警出勤，會安排鄰近3個分隊聯防支援，合力出動水箱車、雲梯車、水庫車與救護車，一般水庫車年限15到20年，也目標未來1分隊1水庫車。

林智堅致詞時也提及，電視劇「火神的眼淚」拍出打火英雄第一線辛苦，市府累計投入3.3億元經費，添購各式消防車輛及救災器材設備，也在議會支持下，推動消防員增補政策，預計自2023年起逐年增補消防人力301人至380人，讓消防員排班更彈性。

新竹市天公壇今天捐1輛價值850萬元的水庫車給消防局。記者張裕珍／攝影
新竹市天公壇今天捐1輛價值850萬元的水庫車給消防局。記者張裕珍／攝影
新竹市天公壇今天捐1輛價值850萬元的水庫車給消防局，市長林智堅今天親赴天公壇代表消防局接受捐贈。記者張裕珍／攝影
新竹市天公壇今天捐1輛價值850萬元的水庫車給消防局，市長林智堅今天親赴天公壇代表消防局接受捐贈。記者張裕珍／攝影
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新竹市天公壇今天捐1輛價值850萬元的水庫車給消防局，市長林智堅（中）今天親赴天公壇代表消防局接受捐贈，並與主委陳顯榮（左）、消防局長李世恭（右）合影。記者張裕珍／攝影

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